حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

شهدت مدينة ٦ أكتوبر حادث دهس جديد أثار حزن وغضب أهالي مدينة حدائق أكتوبر بعدما دهس طالب ثانوي أسرة كاملة وتسبب في مصرع بائعة خضار وابنها بينما تصارع ابنتها الموت داخل المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث دهس بمدينة حدائق اكتوبر وسقوط ضحايا، انتقلت قوات الامن الى مسرح البلاغ مدعومة بسيارات الاسعاف.

وتبين من الفحص ان طالب ثانوي عقب انتهاءه من اداء الامتحان خرج مستقلا سيارة والده رفقة اصدقاءه وكان يسير بسرعة جنونية فاختلت عجلت القيادة من يده واقتحمت رصيف تفترشه بائعة خضار وطفليها ما اسفر عن مصرعها وابنها واصابة ابنتها باصابات خطرة.

تم نقل الجثمانين الى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة وايداع الطفلة غرفة العناية المركزة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.