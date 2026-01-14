قرار قضائي عاجل بشأن بلوجر الفيديوهات الخليعة بالشيخ زايد

أخلت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار أحمد أسامة سبيل صانعة محتوى “بلوجر” بكفالة 10 آلاف جنيه عقب اتهامها بالإساءة لقيم المجتمع من خلال تقديم وبث مقاطع فيديو خليعة وخادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية.

وحرزت جهات التحقيق هاتف المتهمة لفحصه وإرساله إلى الجهات الفنية المختصة لتفريغ ما به من مقاطع فيديو تثبت ارتكاب المتهمة للاتهامات المنسوبة إليها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتنافى مع القيم المجتمعية.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.