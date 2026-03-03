ضربة لتجار السموم.. السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق وعاطل بطور سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة سائق وعاطل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة طور سيناء .

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور إسلام عبدالسميع، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، سكرتارية المحكمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر 2025، حين وردت معلومات لرجال الأمن بمدينة الطور تفيد بقيام شخصين، أحدهما «م.م.ح» يعمل سائقًا، والآخر «أ.م.ز» عاطل عن العمل، سبق اتهامه في 22 قضية متنوعة، من بينها: بلطجة، وآداب عامة، وسرقات متنوعة، وسرقة وسائل نقل، وسرقة مسكن، وشروع في قتل، وحيازة سلاح دون ترخيص، والتعدي على موظف عام، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على المتعاطين وتجار التجزئة، مستخدمين سيارة أجرة تحمل لوحات رقم «ط.ج.ب – 9628»، ومتخذين من مسكنهما وكرًا لتخزين المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من جهات التحقيق، تم إعداد كمين أمني لضبط المتهمين بمنطقة الدبش بمدينة طور سيناء ، بالقرب من ميدان أبو علي، أثناء تواجدهما لترويج كمية من المواد المخدرة.

ولدى اقتراب قوة الضبط من السيارة، حاول المتهمان الفرار، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما. وبتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على هاتفين محمولين ومبلغ مالي، فيما عُثر بحوزة المتهم الثاني على سلاح أبيض عليه آثار لمخدر الحشيش. كما أسفر تفتيش السيارة عن ضبط حقيبة سوداء بداخلها كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبحيازة الهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع العملاء.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3483 لسنة 2025 جنح الطور، وأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًا، وإرسال عينات المضبوطات إلى المعمل لتحليلها، وإيداع المبالغ المالية المضبوطة خزينة المحكمة.

وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1662 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن والغرامة.