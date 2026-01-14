قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
وقف نزيف الدماء.. مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان
مشي وراها ولمس جسدها.. حبس طالب بتهمة التحرش بفتاة في العياط

ندى سويفى

أمرت النيابة المختصة، اليوم الأربعاء، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بطالبة أثناء سيرها بأحد شوارع مركز العياط.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سحل وضرب طالب ثانوي في مدينة العياط حيث تبين قيامه بالتحرش بفتاة اثناء سيرها وسط الشارع.

ورد بلاغ لمركز شرطة العياط من الأهالي بإمساكهم بطالب ثانوي تعرض لفتاة وسط الشارع، انتقلت قوة أمنية لفحض البلاغ وبيان ملابساته.

أشار الفحص والتحري إلى أنه أثناء سير طالبة بالصف الثانى الثانوى بأحد شوارع مدينة العياط فوجئت بأحد الأشخاص يسير خلفها ويلامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للاستغاثة بالأهالي الذين لاحقوا الشاب الذي فر هاربا فور تعالي صرخات الفتاة إلا أن الاهالى تمكنوا من الإمساك به والتحفظ عليه لحين وصول رجال الشرطة.

وتبين أنه طالب بالصف بالثانوية العامة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

