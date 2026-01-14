الأهالي سحلوه وسلموه للشرطة.. كواليس تحرش طالب ثانوي بفتاة في العياط

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سحل وضرب طالب ثانوي في مدينة العياط حيث تبين قيامه بالتحرش بفتاة اثناء سيرها وسط الشارع.

ورد بلاغ لمركز شرطة العياط من الأهالي بإمساكهم بطالب ثانوي تعرض لفتاة وسط الشارع، انتقلت قوة أمنية لفحض البلاغ وبيان ملابساته.

أشار الفحص والتحري إلى أنه أثناء سير طالبة بالصف الثانى الثانوى بأحد شوارع مدينة العياط فوجئت بأحد الأشخاص يسير خلفها ويلامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للاستغاثة بالأهالي الذين لاحقوا الشاب الذي فر هاربا فور تعالي صرخات الفتاة إلا أن الاهالى تمكنوا من الإمساك به والتحفظ عليه لحين وصول رجال الشرطة.

وتبين أنه طالب بالصف بالثانوية العامة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.