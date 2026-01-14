استمرار حبس المتهم بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي

جدد قاضي المعارضات حبس سائق سيارة نقل متهم بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة الشيخ زايد، قرر حبس سائق سيارة نقل المتهم بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي أمام النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد.

واجهت النيابة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي، وأكد المتهم أنه لم يقصد الاصطدام بالسيارة المتضررة.

وقررت النيابة، بإشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، عرض المتهم على الطب الشرعي لسحب عينة دماء وإجراء تحليل مخدرات، وجاءت النتيجة إيجابية لتثبت تعاطيه المواد المخدرة، فوجهت له النيابة تهمتي تعاطي المخدرات والإتلاف لسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء استقلال شقيق الفنانة إيمان العاصي سيارته رفقة عدد من أصدقائه ومرورهم أمام النادي الأهلي، اصطدمت بهم سيارة نقل من الواجهة فهشمت مقدمة السيارة وفر قائدها هاربا من مسرح الحادث.

وأضافت التحقيقات أن مستقلي السيارة لم يتعرضوا لأية إصابات وتعرضت السيارة لتلفيات من الجهة الأمامية نتيجة الاصطدام من المواجهة، فطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وطلبت تحريات مباحث قسم الشيخ زايد للكشف عن كواليس وقوع التصادم.