عيب كده ميصحش.. إصابة 4 طلاب في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بأكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ، عن ملابسات إصابة 4 طلاب بإصابات متفرقة، اليوم الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة بين طرفين بعد معاتبة أحدهم لآخرين بعد معاكسة فتاة بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طلاب بسبب معاكسة فتاة نتجت عنها إصابة 4 طلاب حيث كانت الفتاة تسير مع أحد المصابين وقام آخر بمعاكستها فعاتبه الشاب قائلا: عيب كده ميصحش، لتنشب مشادة كلامية بينهما وتتطور إلى مشاجرة تدخل على إثرها آخرين وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 منهم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.