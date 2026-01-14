قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود
التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
إيران.. تشييع جثمان 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
حوادث

عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إصابة شخصين في مشاجرة بمنطقة الوراق حيث تبين تبادلهما الاعتداء والضرب بسبب خلاف بينهما حول "ركنة سيارة" 

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وإصابة شخصين، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

تبين من الفحص العثور على صاحب مصنع مصاب بجرح قطعي بالرقبة وسائق مصاب بجرح قطعي بالرأس، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ عليهما. 

وأشارت التحريات إلى أن السائق المصاب قام بركن سيارة أمام مصنع فطالبه صاحب المصنع بالانصراف وعدم ركن سيارته أمام مصعنه فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام كلاهما بتبادل الضرب فيما بينهما وأصاب كل منهما الآخر. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

مشاجرة الوراق الجيزة الأجهزة الأمنية قسم شرطة الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

