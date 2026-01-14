عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إصابة شخصين في مشاجرة بمنطقة الوراق حيث تبين تبادلهما الاعتداء والضرب بسبب خلاف بينهما حول "ركنة سيارة"

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وإصابة شخصين، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

تبين من الفحص العثور على صاحب مصنع مصاب بجرح قطعي بالرقبة وسائق مصاب بجرح قطعي بالرأس، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ عليهما.

وأشارت التحريات إلى أن السائق المصاب قام بركن سيارة أمام مصنع فطالبه صاحب المصنع بالانصراف وعدم ركن سيارته أمام مصعنه فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام كلاهما بتبادل الضرب فيما بينهما وأصاب كل منهما الآخر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.