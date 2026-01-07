قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة ومصابين بمنطقة الوراق بالجيزة.

تبين أنه بتاريخ 29 ديسمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة الوراق بحدوث مشاجرة بين طرف أول: 5 أشخاص "أحدهم مصاب برش خرطوش")، طرف ثان: 7 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات حول لهو الأطفال تعدى خلالها الطرفين على بعضهما مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، نتج عن ذلك إصابة أحد أفراد الطرف الأول.

وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزتهم بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – مجموعة من العصى الخشبية والأسلحة البيضاء، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

لعب عيال معركة بالأسلحة الوراق الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

ترشيحاتنا

رشيد تبدأ حفر اول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

البترول: رشيد تبدأ حفر أول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

جانب من الاجتماع

رئيس مياه الشرب بالجيزة يبحث التعاون مع شركة متخصصة في تقنيات المعالجة

إي إف چي هيرميس

«هيرميس» تقود صفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد