لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة ومصابين بمنطقة الوراق بالجيزة.

تبين أنه بتاريخ 29 ديسمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة الوراق بحدوث مشاجرة بين طرف أول: 5 أشخاص "أحدهم مصاب برش خرطوش")، طرف ثان: 7 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات حول لهو الأطفال تعدى خلالها الطرفين على بعضهما مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، نتج عن ذلك إصابة أحد أفراد الطرف الأول.

وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزتهم بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – مجموعة من العصى الخشبية والأسلحة البيضاء، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق