خدمة إجتماعية "بني سويف" تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان بفعالية وطنية

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت "أسرة طلاب من أجل مصر" بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة احتفالية وطنية بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، وذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن، عميد الكلية. والدكتور محمد سعد الشربيني، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، جاء ذلك بحضور العقيد خالد نبيل، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور فضل محمد أحمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مبروك عبد العظيم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.

وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان يعد واجباً وطنياً لترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، مؤكداً على القيمة التاريخية لهذا الانتصار الذي يعكس قوة وعزيمة الجيش المصري، ومشيداً بدور الجامعة فى حرصها الدائم على إبراز دور القوات المسلحة وتضحياتها المستمرة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وما لها من مكانة عظيمة في وجدان كل مصري.

كما وجه رئيس الجامعة، الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث، مشيداً بالتعاون المثمر بين الكلية وإدارة التربية العسكرية وأسرة طلاب من أجل مصر، حيث اختتمت الاحتفالية بتكريم السادة الضيوف تقديراً لدورهم في إنجاح هذا اليوم الوطني المميز.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن، أن الفعالية ركزت بشكل أساسي على تنمية الروح الوطنية لدى الشباب، لافتاً إلى أن الكلية تسعى من خلال هذه الندوات والاحتفالات إلى بناء شخصية الطالب وتوعيته بحجم التحديات والإنجازات التي تمر بها الدولة المصرية.

