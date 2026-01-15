القبض على لصين سرقا دراجة نارية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بسرقة دراجته النارية من أمام محل عمله بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 /الجارى تبلغ لقسم شرطة الدقى من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) بتضرره من (شخصين) لقيامهما بسرقة دراجته النارية من أمام محل عمله الكائن بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب قطع الأسلاك ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما سئ النية "أمكن ضبطه".





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





