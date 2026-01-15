إصابة 14 عامل في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بطريق سفاجا

أصيب 14 شخص، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم أتوبيس نقل عمال تابع لأحد الفنادق بسيارة نقل ثقيل بطريق سفاجا.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من على شعبان عباس، عبدالله سید یعنی، محمد محمد أمين، حمادة سيد محمد، محمود سید خضری، بکری عاطف بكرى، كريم حسن عمر، عبد الرحمن حمدى أبو العلا، عادل عبد اللطيف عبدالمولى، اشرف طاهر نور الدين، ياسر حسن عبيد، أحمد محمد حشمت، عبده حمادة محمود، أحمد صابر محمود.

تم المصابين الي مستشفى سفاجا المركزي لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وتبين أن الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.