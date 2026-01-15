قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة 14 عامل في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بطريق سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أصيب 14 شخص، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم أتوبيس نقل عمال تابع لأحد الفنادق بسيارة نقل ثقيل بطريق سفاجا.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من على شعبان عباس، عبدالله سید یعنی، محمد محمد أمين، حمادة سيد محمد، محمود سید خضری، بکری عاطف بكرى، كريم حسن عمر، عبد الرحمن حمدى أبو العلا، عادل عبد اللطيف عبدالمولى، اشرف طاهر نور الدين، ياسر حسن عبيد، أحمد محمد حشمت، عبده حمادة محمود، أحمد صابر محمود.

تم المصابين الي مستشفى سفاجا المركزي لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وتبين أن الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

