حوادث

فاجعة في ميت عاصم.. بدء تشريح جثامين 5 أطفال ضحايا تسريب غاز بالقليوبية استعدادا لدفنهم

إبراهيم الهواري

بدأ الطب الشرعى بالقليوبية فى أعمال تشريح جثامين الأطفال الخمسة ضحية تسريب الغاز بقرية ميت عاصم التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى القرية حزنا على رحيل الأشقاء الخسمة فى ظروف مفاجئة.

من ناحية اخرى نعت إدارة مستشفيات جامعة بنها، برئاسة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وجميع العاملين، أبناء الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، الذين وافتهم المنية في حادث أليم إثر تسرب غاز، ووفاة أولادها الخمسة.


وأعربت إدارة مستشفيات جامعة بنها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد أبناءها بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يُلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وأكدت إدارة المستشفيات تضامنها الكامل مع أسرة الأستاذة الدكتورة ابتسام نصر في هذا المصاب الجلل، سائلين الله أن يحفظ الجميع من فواجع الأقدار.


نقل الجثامين 


ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع القليوبية، بـ3 سيارات إسعاف لنقل جثامين 5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر انفجار سخان الغاز، وحدث تسريب غاز ما تسبب في مصرعهم علي الفور، لنقل الجثامين إلي المشرحة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي. وقال أحد جيران ضحايا حادث تسرب الغاز بقرية ميت عاصم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية إن إحدى الأشقاء كانت تستحم في الوقت الذي كان فيه بقية إخوتها نائمين على أسرّتهم، حين انفجر سخان الغاز، ما تسبب في وفاة الطفلة على الفور وتسرب الغاز داخل المنزل، ما أدى لاحقًا إلى وفاة باقي الأشقاء الأربعة نتيجة الاختناق.


اكتشاف الواقعة 


وأشار إلى أن الخمسة أشقاء يعيشون بمفردهم، حيث يعمل والداهما خارج البلاد، وأن عمتهم هي من اكتشفت الواقعة وأبلغت الجهات المختصة، موضحًا أن العمة أصيبت أيضًا نتيجة استنشاق الغاز وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

