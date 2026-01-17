محافظ القليوبية يفتتح مستشفى طوخ المركزي بعد 5 سنوات من هدمها

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم السبت، مستشفى طوخ المركزي بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيزات الطبية اللازمة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها و الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة في القليوبية وعدد من المسؤولين ونواب البرلمان، وذلك بعد 5 سنوات من هدمها.

جولة تفقدية

وكان أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة ميدانية تفقدية بمستشفى طوخ المركزي لمتابعة المراحل النهائية من أعمال التشطيبات والفرش الطبي.



وجاء ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح الصرح الطبي تجريبيا اليوم السبت، حيث تفقد المحافظ أروقة المستشفى بالكامل للوقوف على اللمسات الأخيرة، مؤكدا جاهزية المستشفى التامة لاستقبال المرضى وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.



كما تفقد المحافظ قسم الأشعة المقطعية معلنا أن المستشفى تم تزويده بأحدث جهاز أشعة مقطعية على مستوى المحافظة، بسعة 128 مقطعا ووفق أحدث الإصدارات التقنية.



كما اطمأن المحافظ على انتهاء أعمال تركيب واختبار أجهزة الرنين المغناطيسي والسونار، بالإضافة إلى تفقد قسم الغسيل الكلوي الذي شهد الانتهاء من تجربة الأجهزة بنجاح، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المرضى بالفعل لبدء جلسات الغسيل بالمستشفى اعتبارا من يوم السبت.