ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رصد قيام أحد طلاب الشهادة الإعدادية، بتداول امتحان مادة اللغة العربية بعد بدء أداء الطلاب للامتحان اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب وتحريز الهاتف المحمول.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه تم رصد حالة للتداول من داخل لجنة مدرسة قرقشندة التابعة لإدارة قها التعليمية، من قبل أحد الطلاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحريز الموبايل.



وبدأ طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، في أداء امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، لمدة ساعتين ونصف، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث شهدت أعمال دخول الطلاب للجان التفتيش لمنع دخول الهواتف المحمولة لداخل اللجان لمواجهة أعمال الغش وتسريب الامتحانات.

وأجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة جاهزية لجان الشهادة الإعدادية العامة، والتي تشهد كثافة طلابية كبيرة تصل إلى 120 ألفاً و440 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 440 لجنة عامة تغطي كافة مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حشد طاقة إدارية وبشرية ضخمة لتأمين وتنظيم اللجان تضم 13454 ملاحظاً، و1437 مراقباً، بالإضافة إلى عدد مماثل من الإداريين ورؤساء اللجان، لضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.



التنسيق بين غرفة العمليات المركزية



وشدد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، للتعامل الفوري مع أي طوارئ، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب، معرباً عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع أبناء المحافظة في هذه المرحلة التعليمية الهامة.