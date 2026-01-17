قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية: مستشفى طوخ المركزي صرح طبي بمواصفات عالمية لخدمة المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة بمستشفى طوخ المركزي لمتابعة بدء التشغيل التجريبي للمستشفى، تمهيدًا للافتتاح الرسمي المرتقب، وذلك بحضور  الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أقسام العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها، والتي بدأت بالفعل في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة.

وحرص المحافظ على الاستماع للمرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن المستشفى يقدم خدماته العلاجية بالكامل بالمجان، ويضم أطقمًا طبية مؤهلة تغطي كافة التخصصات لضمان سرعة التدخل وجودة الرعاية الصحية.


التشغيل التجريبي

وفي إطار خطة التشغيل المرحلي، أوضح محافظ القليوبية أن المستشفى سيعمل بكامل طاقته تدريجيًا، حيث تم اليوم تشغيل المرحلة الأولى التي تشمل العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي، على أن يتم تفعيل باقي الأقسام تباعًا خلال شهر واحد للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.

وخلال تفقده لوحدة الغسيل الكلوي، شدد المحافظ على أهمية حسن معاملة المرضى وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، كما تفقد معمل التحاليل الطبية واطلع على أحدث الأجهزة المستخدمة بما يضمن دقة التشخيص وسرعة صدور النتائج.


كما شملت الجولة تفقد قسم العمليات والمناظير، الذي جُهز بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، إلى جانب أجهزة قسطرة القلب متعددة الأغراض، حيث وجّه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية مع الشركات المسؤولة عن الصيانة لضمان كفاءة الأجهزة واستدامة عملها. 

وشدد كذلك على البدء في إجراءات الحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي «الآيزو»، مؤكدًا أن البنية التحتية للمستشفى مؤهلة تمامًا لتحقيق تلك المعايير، خاصة في ظل التعاون مع نخبة من الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها والهيئات الطبية المختلفة، لتقديم خدمات متقدمة في التخصصات الدقيقة والنادرة مثل جراحات القلب، والأورام، وجراحة العظام.

جدير بالذكر أن مستشفى طوخ المركزي أُقيم على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، بطاقة استيعابية تبلغ 98 سريرًا، تشمل 59 سريرًا داخليًا، و23 سرير عناية مركزة، و16 حضّانة للأطفال المبتسرين، إلى جانب وحدة غسيل كلوي تضم 20 سريرًا، و6 غرف عمليات مجهزة، ووحدة أشعة متطورة تحتوي على أحدث جهاز أشعة مقطعية (128 مقطع) وجهاز رنين مغناطيسي، ليشكل المستشفى إضافة نوعية كبرى ودعامة أساسية للمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية.

القليوبية مستشفى طوخ المركزي التشغيل التجريبي محافظ القليوبية طوخ

