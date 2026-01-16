البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا

في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادفة إلى زيادة معدلات الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، نجحت شركات خالدة والعامة للبترول ودسوق في حفر عدد من الآبار الناجحة بمناطق امتيازها في الصحراء الغربية والشرقية والدلتا منها 5 آبار استكشافية جديدة ، بما يضيف إنتاجاً بنحو 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومكثفات يوميًا.

فقد حققت شركة خالدة للبترول ثلاثة اكتشافات جديدة للزيت والغاز، شملت البئر WKAN-X W-2X بتنمية غرب كنايس، والبئر TAYIM W-13X بتنمية غرب كلابشة، والبئر TUT-29 (ST1) بتنمية خالدة، حيث أظهرت نتائج اختبارات الآبار معدلات إنتاج تقدر بنحو 2550 برميل زيت ومتكثفات يوميًا، ومايقدر بنحو 29 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ومن المخطط ربط هذه الآبار على الإنتاج قريبًا، والاستمرار في تقييم المخزون والاحتياطي المضاف منها.

ومن جانب آخر، نجحت شركة دسوق للبترول، بالشراكة مع شركة هاربور إنرجي، في حفر البئر التقييمي عز-2 بتنمية دسوق بدلتا النيل، حيث أكدت نتائج التسجيلات الكهربائية وجود طبقة رملية حاملة للغاز بخزان أبو ماضي بسمك 23 مترًا.

و تم ربط الكشف عز-1 على الإنتاج بمعدل 10 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا و500 برميل متكثفات يوميًا، وجارٍ الإعداد لربط البئر عز-2 على الإنتاج.

كما نجحت الشركة العامة للبترول، المملوكة بالكامل للدولة، في وضع آبار جديدة على الإنتاج في كل من الصحراء الغربية والشرقية بمعدل إنتاج يقدر بنحو 8 ملايين قدم مكعب غاز و أكثر من 1250 برميل زيت ومتكثفات يوميًا ، حيث تم وضع البئر GPR-3 على الإنتاج بمعدل 8 مليون قدم مكعب غاز و 250 برميل متكثفات من طبقة البحرية لأول مره بحقل GPR الجديد و تم ربط البئر في وقت قياسي خلال يومين فقط بمحطة فصل المتكثفات بمنطقة أبو سنان ، فيما تم وضع البئر خرازة 5 على الإنتاج بالصحراء الشرقية بمعدلات 1000 برميل يوميًا والذي يعد من نتائج المسح السيزمي الذي نفذته شركة United Energy المسئولة عن أعمال الحقل.