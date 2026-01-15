وزير البترول: خطوات عملية لإزالة معوقات الاستثمار وآليات لتحويل الثروات إلى فرص عمل وقيمة مضافة

شهدت فعاليات مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض جلسة ترويجية للاستثمار في قطاع التعدين المصري، افتتحها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، بمشاركة رؤساء شركات قطاع التعدين المصري، لعرض الرؤية الجديدة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وخلال الجلسة، استعرض الوزير الإصلاحات والمحفزات التي تنفذها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة في قطاع التعدين، أمام المستثمرين وممثلي الشركات العالمية المشاركة بالمؤتمر.

وأكد الوزير أن مصر انتقلت من مرحلة النوايا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في تطوير قطاع التعدين ، مضيفاً أن مصر تعرض أمام المستثمرين في هذا المؤتمر رؤية واضحة للمستقبل في قطاع التعدين، وخطوات عملية لإزالة معوقات الاستثمار، وآليات تحويل الثروات الجيولوجية إلي نمو اقتصادي وفرص عمل وقيمة مضافة .

وأوضح أن الوزارة عملت خلال عام ونصف مضي علي تحديث السياسات المنظمة لقطاع التعدين ، وتعديل التشريعات، وقامت بالتعجيل باتخاذ إجراءات لخفض مخاطر الاستكشاف وتسريع الانتقال من الاكتشاف إلى الإنتاج، موضحاً أن الخطوة الأهم في تلك الإصلاحات هي توحيد جهة اصدار التراخيص من خلال كيان واحد متمثل في هيئة مستقلة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يختصر الوقت ويبسط الإجراءات أمام المستثمرين .

وأضاف الوزير أن مصر بصدد تنفيذ برنامج مسح جوي واسع النطاق يغطي المناطق التعدينية ، بما يقلل مخاطر المراحل الأولي للاستكشاف ويتيح أهدافًا جاهزة للاستثمار.

وأكد الوزير قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين خلال الفترة القليلة المقبلة ، تتيح البيانات الجيولوجية والمناطق الواعدة والتراخيص وخدمات التقديم الإلكتروني، بما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع المستثمرين.

وأضاف أن مصر طبقت عامي 2024 و2025 إصلاحات تشريعية ومالية موجهة للمستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية وبناء علي الحوار معهم ، وشملت تحديث نماذج الاتفاقيات وتيسير التراخيص وإدخال حوافز وإعفاءات تقلل الأعباء الإدارية وتكلفة المراحل الأولي للعمل .



ودعا الوزير المستثمرين إلى الاستفادة من البيانات الجيولوجية المتاحة عن مصر، والمبادرة بالتواصل مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، وذلك للتعرف على فرص استثمار منخفضة المخاطر وعالية العائد، مؤكداً أن هذه الفرص ستتزايد مع نتائج المسح المستهدف تنفيذه .

ودعا الشركات إلى التوجه للاستثمار في الصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة في مصر والتي تقوم علي استغلال الخامات في الصناعة المحلية بدلًا من تصديرها خام.

وتضمنت الجلسة عروضاً تقديمية لقطاع التعدين المصري من خلال الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية و م. أمجد غنيم، رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو ) و م. اسلام الاشقر مدير العمليات بمناجم السكري للذهب و م. مصطفى الجبلي العضو المنتدب لشركة أبو زعبل للأسمدة والصناعات الكيماوية و م. تامر فهمي نائب رئيس شركة إيقات لمناجم الذهب .

في سياق متصل ، تفقد الوزير جناح قطاع التعدين المصري بالمعرض المصاحب للمؤتمر ، حيث يعرض الجناح ملامح التطوير الجاري في القطاع، وما تمتلكه مصر من فرص واعدة وخامات متنوعة، إلى جانب إبراز قدرات شركات التعدين المصرية .

يشارك في الجناح كل من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية ، والشركة المصرية للثروات التعدينية ، وشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية “واديكو” ، كما يهتم الجناح بإبراز آليات العمل الجديدة كالبوابة الرقمية المصرية للفرص الاستثمارية في التعدين والمخطط إطلاقها قريباً كمنصة موحدة لعرض البيانات والفرص وتيسير إجراءات التقدم والتعاقد .