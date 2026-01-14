لاستخراج الليثيوم.. وزير البترول يبحث مع شلمبرجير العالمية التعاون في مجال المعادن الحيوية

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالسيد نيكولاس لوجانسكي رئيس نشاط التعدين بشركة SLB (شلمبرجير) ، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية ، حيث تم إستعراض توجه الشركة العالمية القوي نحو نشاط التعدين منذ عام 2024 من خلال تطبيق خبراتها وحلولها التكنولوجية ، في مجال المعادن الحيوية لدعم التحول الطاقي، خاصة معدن الليثيوم، والذي أبدت الشركة العالمية إهتماماً كبيراً بالعمل في تقييم إمكانياته واستخراجه في مصر ، والتنسيق مع قطاع البترول والثروة المعدنية المصري لإجراء تجارب جديدة في منطقة الصحراء الشرقية بشأن هذا المعدن الحيوي القابل للاستخلاص من المحاليل الملحية المصاحبة لإنتاج البترول والغاز من الآبار .

وأوضح الوزير أن جذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة أصبح أولوية، لدعم العمل في مجال المعادن الحيوية.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون في توفير الحلول التكنولوجية التي تساعد علي تحسين البصمة البيئية للعمليات التعدينية وخاصة من خلال التعامل مع المياه المستخدمة في هذه العمليات .

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.