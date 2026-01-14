وزير البترول يبحث التعاون في قطاع التعدين مع شركات كندية وأسترالية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات مع شركات تعدين عالمية شملت لوتس جولد الكندية وBHB الأسترالية لمناقشة فرص الاستثمار والعمل المشترك . وذلك على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من منتدى التعدين الدولي 2026 بالرياض.

وبحث الوزير مع مايك سيلفر رئيس شركة لوتس جولد الكندية وعمر ناصر المدير العام للشركة أنشطة الشركة في مصر، وخطتها التوسعية المستقبلية في قطاع التعدين المصري.

ومن جانبهم أكد مسئولو شركة لوتس جولد، التزامهم القوي بالاستثمار طويل الأجل في مصر، كما رحبوا بحزمة الإصلاحات والحوافز التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخراً، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الاستثمار أمام شركات التعدين.

والتقي الوزير مع تيم أوكونور، المشرف على أنشطة الاستكشاف الجيولوجي بشركة (BHP)، لبحث فرص التعاون في مجال استكشاف المعادن في مصر .

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الإمكانات الكبيرة للثروات المعدنية في مصر والتي يمكن أن تمثل فرصاً واعدة أمام الشركة مثل خام الحديد والنحاس والذهب والبوتاس إلى جانب معادن حيوية لدعم التحول في قطاع الطاقة.

كما أشار الوزير الى إصلاحات قطاع التعدين في مصر، بما في ذلك تنظيم إصدار التراخيص، تعديل النظم المالية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.