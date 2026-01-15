قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك
بركلات الترجيح.. المغرب يتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا بعد ملحمة أمام نيجيريا
وثائق أمريكية: واشنطن قد تمول مصنعا إسرائيليا للمركبات المدرعة بملياري دولار
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
وزير البترول يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي مع جامعتي "كيرتن" و"كولورادو"

أمل مجدى

​على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءين مع كل من البروفيسور جون أونيل، مدير قطاع الشراكات الحكومية والصناعية بجامعة كيرتن الأسترالية، والبروفيسور مورجان بازيليان، مدير معهد باين للسياسة العامة بجامعة كولورادو للمناجم ، بحث خلالهما التعاون مع الجامعتين الاكبر عالميا في علوم التعدين  لتطوير الكوادر البشرية المصرية .

​استهدف اللقاء مع وفد جامعة "كيرتن" وضع اللمسات النهائية لبرنامج تدريب القيادات التنفيذية والمهندسين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مع التركيز على معايير الاستدامة العالمية ونظم تمويل التعدين. كما تم الاتفاق على تحديد موعد لزيارة وفد الجامعة لمصر لتفقد المواقع التعدينية وبحث آفاق التعاون مع وزارة التعليم العالي،  وبحث  اعداد مذكرة تفاهم لدعم البحث العلمي في تحويل الخامات إلى منتجات صناعية.

​وفي لقائه مع مدير معهد "باين" بجامعة كولورادو المصنفة الأولى عالمياً في علوم المناجم تم مناقشة فرص إنشاء مركز تميز إقليمي أو فرع للجامعة في مصر لخدمة القارة الإفريقية والشرق الأوسط. والتعاون في وضع استراتيجية وطنية للمعادن الحيوية والنادرة  لدعم أهداف الطاقة المتجددة، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي وبيانات الأقمار الصناعية في مراقبة العمليات المنجمية ، فضلاً عن سبل التعاون مع الجامعة لتدريب  الكوادر المصرية .

​وأكد الوزير على أن هذه الشراكات مع كبرى الجامعات و المؤسسات الأكاديمية العالمية تساهم في تنمية قدرات الكوادر المصرية في قطاع التعدين وصقل مهاراتهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

بورش تايكان "هاي كوبي" بـ 28 ألف دولار فقط

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

تدشين أصغر تويوتا سوبرا في العالم بلمسة طلابية جريئة في طوكيو| صور

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

