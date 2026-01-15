وزير البترول يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي مع جامعتي "كيرتن" و"كولورادو"

​على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءين مع كل من البروفيسور جون أونيل، مدير قطاع الشراكات الحكومية والصناعية بجامعة كيرتن الأسترالية، والبروفيسور مورجان بازيليان، مدير معهد باين للسياسة العامة بجامعة كولورادو للمناجم ، بحث خلالهما التعاون مع الجامعتين الاكبر عالميا في علوم التعدين لتطوير الكوادر البشرية المصرية .

​استهدف اللقاء مع وفد جامعة "كيرتن" وضع اللمسات النهائية لبرنامج تدريب القيادات التنفيذية والمهندسين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مع التركيز على معايير الاستدامة العالمية ونظم تمويل التعدين. كما تم الاتفاق على تحديد موعد لزيارة وفد الجامعة لمصر لتفقد المواقع التعدينية وبحث آفاق التعاون مع وزارة التعليم العالي، وبحث اعداد مذكرة تفاهم لدعم البحث العلمي في تحويل الخامات إلى منتجات صناعية.

​وفي لقائه مع مدير معهد "باين" بجامعة كولورادو المصنفة الأولى عالمياً في علوم المناجم تم مناقشة فرص إنشاء مركز تميز إقليمي أو فرع للجامعة في مصر لخدمة القارة الإفريقية والشرق الأوسط. والتعاون في وضع استراتيجية وطنية للمعادن الحيوية والنادرة لدعم أهداف الطاقة المتجددة، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي وبيانات الأقمار الصناعية في مراقبة العمليات المنجمية ، فضلاً عن سبل التعاون مع الجامعة لتدريب الكوادر المصرية .

​وأكد الوزير على أن هذه الشراكات مع كبرى الجامعات و المؤسسات الأكاديمية العالمية تساهم في تنمية قدرات الكوادر المصرية في قطاع التعدين وصقل مهاراتهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية.