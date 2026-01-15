قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام

وزيرا البترول والطيران
وزيرا البترول والطيران
أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، بحضور فريق عمل الوزارتين، للتنسيق بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF الجاري تنفيذه كأحد مشروعات وزارة البترول من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وخلال الاجتماع أوضح الوزيران أن مصر تستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكدين على أهمية الإسراع بتفعيل آليات التعاون مع منظمة الطيران المدنى الدولية "الإيكاو" بشأن هذا المشروع ، بما يسهم في ان يكون انتاجه من الوقود معتمداً ومعترفاً به دولياً ومتوافقاً مع الآلية العالمية لتعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي "كورسيا" التي أقرتها منظمة الإيكاو ، وبما يسهم كذلك في توفير أليات تمويلية من خلال هذا التعاون .

وأكد الوزيران علي أهمية العمل التكاملى كفريق واحد بين الوزارتين، كما قررا سرعة تفعيل لجنة مشتركة خلال الأيام المقبلة لمتابعة أعمال المشروع، وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن التعاون مع منظمة الإيكاو بما يعظم الاستفادة من المشروع ويضع مصر على خريطة إنتاج وتسويق هذا النوع من الوقود .
ومن جانبه استعرض الدكتور تامر هيكل رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام الموقف التنفيذي للمشروع  ، موضحاً أنه جاري التعاقد على رخصة الإنتاج مع مزود التكنولوجيا العالمى  Honeywell UOP، والتعاقد مع موردين معتمدين اوروبياً ودولياً للمادة الخام للمشروع ، كما تم التعاقد على تسويق جزء من الإنتاج عالمياً.

حضر الاجتماع من وزارة البترول والثروة المعدنية  الكيميائي علاء عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ ،  والمهندس وائل لطفى وكيل الوزارة للمشروعات ، ومن وزارة الطيران المدنى ريم عرابى الممثل المناوب لمصر في منظمة الطيران المدنى الدولي ( الإيكاو ) و الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى والمهندس عبدالغفار ممثل مصر بلجنة البيئة بمنظمة الايكاو .

البترول الطيران وزير البترول التعدين النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

محافظ الشرقية

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

كواليس مسلسل على قد الحب

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

بالصور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد