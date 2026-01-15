قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
وزير البترول يتابع مع مسئولي "إيني" الإيطالية خطط زيادة الإنتاج وحفر آبار جديدة

أمل مجدى

​استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً رفيع المستوى من شركة إيني الإيطالية ضم كلاً من السيد دييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، وفرانشيسكو جاسباري رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة الإيطالية في مصر.


​حيث تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لأنشطة الشركة ومتابعة برنامج حفر آبار جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

​وشهد الاجتماع متابعة الخطط الزمنية لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي والزيت الخام بمناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، وكذلك بحث سبل تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها "إيني" لرفع كفاءة الآبار القائمة.

​وقد أكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب، مشيراً إلى أن التزام شركة "إيني" بعملياتها في مصر يعكس الشراكة الاستراتيجية القوية والثقة المتبادلة، ويدعم جهود قطاع البترول في تأمين الإمدادات وزيادة الإنتاج، كما أشاد الوزير بالتنسيق المشترك فيما يتعلق بربط إنتاج حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية.

​من جانبه، أكد السيد دييجو بورتوجيزي حرص "إيني" على مواصلة دورها كشريك رئيسي لقطاع البترول المصري، حيث تسعى الشركة لتكثيف أنشطتها وتوسعة مناطق عملها خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في تحقيق أهداف الإنتاج للبلاد.

​كما أشاد بالتنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ البرامج الاستثمارية والتشغيلية بكفاءة عالية بما يضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية للمبادرات المرتبطة بذلك.

​حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

ازالة تعدي

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

محافظ الشرقية

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

كواليس مسلسل على قد الحب

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

بالصور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

