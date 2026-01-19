رمضان ٢٠٢٦ .. طرح البوستر الدعائي لشخصية دُرّة من مسلسل «علي كلاي» وتتصدّر الترويج

نشرت شبكة قنوات ON البوستر الدعائي المنفرد للفنانة دُرّة من مسلسل «علي كلاي»، إلى جانب طرح التيزر التشويقي الأول للعمل، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وذلك في إطار الحملة الترويجية المكثفة استعدادًا لعرضه على شاشتها، بالتوازي مع عرضه عبر منصة WATCHIT.

وتجسّد دُرّة خلال أحداث المسلسل شخصية «ميادة الديناري»، إحدى الشخصيات المحورية، التي تظهر بملامح جديدة ومختلفة تمامًا عمّا قدّمته سابقًا، في تجربة تمثيلية تحمل أبعادًا إنسانية ودرامية خاصة، ما رفع سقف التوقعات حول طبيعة الدور ومسار الشخصية داخل الأحداث.

وظهرت دُرّة على البوستر الدعائي بإطلالة شعبية تتماشى مع طبيعة الشخصية التي تؤديها، بينما كشف التيزر عن أجواء درامية مشحونة بالصراع والتوتر، ما لفت انتباه الجمهور وأشعل تفاعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصاعد الترقّب للعمل قبل عرضه.

ويعتمد مسلسل «علي كلاي» على ثنائية درامية قوية تجمع دُرّة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق درامي مشوّق يقوم على التصاعد الإنساني والصراعات المتشابكة التي تمتد بين العمل والحياة والعلاقات الاجتماعية، ليُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل.

وتدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار درامي يمتد لـ30 حلقة، حول ملاكم قوي يشق طريقه داخل عالم الحلبة، لتتجاوز معاركه حدود المنافسات الرياضية، وتتحول إلى صراعات قاسية مع الواقع والعمل والعلاقات، في عمل يجمع بين الأكشن والبعد الإنساني.

ويأتي المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب أحمد العوضي ودُرّة، من بينهم:محمود البزاوي، انتصار،عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.