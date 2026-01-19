قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رمضان ٢٠٢٦ .. طرح البوستر الدعائي لشخصية دُرّة من مسلسل «علي كلاي» وتتصدّر الترويج

درة
درة
تقى الجيزاوي

نشرت شبكة قنوات ON البوستر الدعائي المنفرد للفنانة دُرّة من مسلسل «علي كلاي»، إلى جانب طرح التيزر التشويقي الأول للعمل، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وذلك في إطار الحملة الترويجية المكثفة استعدادًا لعرضه على شاشتها، بالتوازي مع عرضه عبر منصة WATCHIT.

وتجسّد دُرّة خلال أحداث المسلسل شخصية «ميادة الديناري»، إحدى الشخصيات المحورية، التي تظهر بملامح جديدة ومختلفة تمامًا عمّا قدّمته سابقًا، في تجربة تمثيلية تحمل أبعادًا إنسانية ودرامية خاصة، ما رفع سقف التوقعات حول طبيعة الدور ومسار الشخصية داخل الأحداث.

وظهرت دُرّة على البوستر الدعائي بإطلالة شعبية تتماشى مع طبيعة الشخصية التي تؤديها، بينما كشف التيزر عن أجواء درامية مشحونة بالصراع والتوتر، ما لفت انتباه الجمهور وأشعل تفاعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصاعد الترقّب للعمل قبل عرضه.

ويعتمد مسلسل «علي كلاي» على ثنائية درامية قوية تجمع دُرّة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق درامي مشوّق يقوم على التصاعد الإنساني والصراعات المتشابكة التي تمتد بين العمل والحياة والعلاقات الاجتماعية، ليُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل.

وتدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار درامي يمتد لـ30 حلقة، حول ملاكم قوي يشق طريقه داخل عالم الحلبة، لتتجاوز معاركه حدود المنافسات الرياضية، وتتحول إلى صراعات قاسية مع الواقع والعمل والعلاقات، في عمل يجمع بين الأكشن والبعد الإنساني.

ويأتي المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب أحمد العوضي ودُرّة، من بينهم:محمود البزاوي، انتصار،عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

دُرّة شبكة قنوات ON مسلسل «علي كلاي موسم دراما رمضان 2026

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

ختام فعاليات الرخصة الأفريقية

ختام فعاليات الرخصة الأفريقية B12 و B13 في بورسعيد

الأمير رشيد بن الحسن

بعد الخسارة من السنغال.. الأمير رشيد يستقبل بعثة المنتخب المغربي

الاتحاد السكندري

حافلات مجانية لنقل جماهير الاتحاد السكندري لمؤازرة فريقها أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

