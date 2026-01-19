قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنة الشيخ المنشاوي تناشد وزارة الأوقاف: توجد 3 مصاحف لوالدي أتمنى إخراجها لجمهوره
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
سعر كيلو الفراخ البيضاء| تراجع جديد يضرب الدواجن قبل رمضان 2026

عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة في مقدمتها أخر تطورات أسعار الدواجن و سعر كيلو الفراخ البيضاء، لما لها من أهمية على مائدة المواطنين في مصر.

سعر كيلو الفراخ البيضاء

خصصت برامج التوك شو، فقرة للحديث عن تحركات الأسعار خلال الفترة الأخيرة والمتوقع لها خلال الفترة المقبلة وخاصة مع اقتراب موسم شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على اللحوم والدواجن بشكل كبير، وخاصة فيما يتعلق بـ سعر كيلو الفراخ البيضاء.

دواجن

تراجع سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 19 يناير 2026، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ بنحو جنيه واحد، داخل بورصة الدواجن والمحال، وبالتحديد في موضوع سعر كيلو الفراخ البيضاء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 19 يناير 2026

أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الاثنين، تراجع السعر داخل المحال والبورصة، ليسجل سعر الكيلو التالى:

سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة والبورصة

سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

تباع بـ66 جنيهًا    
تباع بـ77 جنيهًا

سعر الفراخ الساسو اليوم الاثنين 19 يناير 2026

أسعار الفراخ الساسو، اليوم الاثنين 19 يناير 2026، تراجع السعر داخل المحال والبورصة، ليسجل سعر كيلو الفراخ التالى:

أسعار الفراخ اليوم السبت 17 يناير 2026 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج بالأسواق
سعر كيلو الفراخ البيضاء

سعر كيلو الفراخ الساسو بالأسواق

تباع بـ86 جنيهًا

تباع بـ96 جنيها

سعر الفراخ الأمهات اليوم الاثنين 19 يناير 2026

أسعار الفراخ الأمهات، اليوم الاثنين، تراجع السعر داخل المحال والبورصة، ليسجل سعر كيلو الفراخ التالى:

سعر كيلو الفراخ الأمهات داخل المزرعة والبورصة

سعر كيلو الفراخ الأمهات بالأسواق

تباع بـ54 جنيهًا

تباع بـ64 جنيهًا

سعر الفراخ البلدى اليوم الاثنين 19 يناير 2026

أسعار الفراخ البلدى، اليوم الاثنين، تراجع السعر داخل المحال والبورصة، ليسجل سعر كيلو الفراخ التالى:

سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزرعة والبورصة

سعر كيلو الفراخ البلدي بالأسواق

تباع بـ 90 جنيها

