سعر كيلو الفراخ البيضاء| تراجع جديد يضرب الدواجن قبل رمضان 2026

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة في مقدمتها أخر تطورات أسعار الدواجن و سعر كيلو الفراخ البيضاء، لما لها من أهمية على مائدة المواطنين في مصر.

سعر كيلو الفراخ البيضاء

خصصت برامج التوك شو، فقرة للحديث عن تحركات الأسعار خلال الفترة الأخيرة والمتوقع لها خلال الفترة المقبلة وخاصة مع اقتراب موسم شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على اللحوم والدواجن بشكل كبير، وخاصة فيما يتعلق بـ سعر كيلو الفراخ البيضاء.

دواجن

تراجع سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 19 يناير 2026، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ بنحو جنيه واحد، داخل بورصة الدواجن والمحال، وبالتحديد في موضوع سعر كيلو الفراخ البيضاء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 19 يناير 2026

أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الاثنين، تراجع السعر داخل المحال والبورصة، ليسجل سعر الكيلو التالى:

سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة والبورصة

سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

تباع بـ66 جنيهًا

تباع بـ77 جنيهًا

سعر الفراخ الساسو اليوم الاثنين 19 يناير 2026

أسعار الفراخ الساسو، اليوم الاثنين 19 يناير 2026، تراجع السعر داخل المحال والبورصة، ليسجل سعر كيلو الفراخ التالى:

سعر كيلو الفراخ البيضاء

سعر كيلو الفراخ الساسو بالأسواق

تباع بـ86 جنيهًا

تباع بـ96 جنيها

سعر الفراخ الأمهات اليوم الاثنين 19 يناير 2026

أسعار الفراخ الأمهات، اليوم الاثنين، تراجع السعر داخل المحال والبورصة، ليسجل سعر كيلو الفراخ التالى:

سعر كيلو الفراخ الأمهات داخل المزرعة والبورصة

سعر كيلو الفراخ الأمهات بالأسواق

تباع بـ54 جنيهًا

تباع بـ64 جنيهًا

سعر الفراخ البلدى اليوم الاثنين 19 يناير 2026

أسعار الفراخ البلدى، اليوم الاثنين، تراجع السعر داخل المحال والبورصة، ليسجل سعر كيلو الفراخ التالى:

سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزرعة والبورصة

سعر كيلو الفراخ البلدي بالأسواق

تباع بـ 90 جنيها