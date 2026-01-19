جولة موسعة لرئيس جهاز العاشر من رمضان بالمناطق الصناعية

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولة ميدانية موسعة بعدد من المناطق الصناعية، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة الجارية على أرض الواقع.

وذلك في إطار جهود جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للارتقاء بالمناطق الصناعية ودعم منظومة التنمية الشاملة، وبناءً على توجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وشملت الجولة المرور على مناطق A1 وA1′ وA2 وA3′ وA3، حيث اطّلع رئيس الجهاز على معدلات تنفيذ أعمال تطوير شبكات البنية التحتية، والتي تضمنت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أعمال الطرق، وتحسين مستوى النظافة العامة داخل المناطق الصناعية.

وخلال جولته، وجّه رئيس الجهاز بإصلاح الأرصفة المتهالكة التي تعوق حركة المشاة، مع التشديد على ضبط مناسيب المطابق بما يتماشى مع طبقات الأسفلت، حفاظًا على سلامة الطرق وضمان استدامة الأعمال المنفذة، كما تابع استكمال أعمال تركيب بلاطات الإنترلوك للأرصفة والبردورات بالشكل الحضاري المطلوب.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على ضرورة التزام الشركات المنفذة برفع المخلفات والرتش الناتج عن الأعمال أولًا بأول، والانتهاء من مواقع العمل في صورة لائقة، بما يسهم في تحسين كفاءة الطرق وتهيئة بيئة عمل آمنة ومنظمة داخل المناطق الصناعية.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الجهاز على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع الالتزام التام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، ووجّه بتكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل المختلفة، والانتهاء من كافة الملاحظات التي تم رصدها، بما يحقق المستهدف في أقرب وقت ويدعم جذب الاستثمارات وتحسين مناخ العمل بالمدينة.