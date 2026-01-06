استكمال تنفيذ وتطوير الطرق والمداخل بمدن الفيوم الجديدة والعبور وحدائق العاشر من رمضان

استأنفت أعمال رصف وتشغيل المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم الأم، بجانب الانتهاء من تنفيذ الميدان والدلتا المقابلة له، واستكمال أعمال الإنارة، بالتزامن مع خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمختلف قطاعات المدينة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها المدن الجديدة.



وفي مدينة العبور، جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بالحي الخامس، ضمن خطة تحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، كما يتم تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل عرض شارع (112) بالمنطقة الصناعية الأولى، في إطار دعم حركة النقل وخدمة الأنشطة الصناعية والاستثمارية، بجانب مواصلة أعمال استكمال الأسفلت ورصف شوارع بالمنطقة الصناعية (ب & ج)، ضمن أعمال التطوير الشامل لشبكة الطرق بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية الخاصة بتوسعة مدخل الحي الثاني في اتجاه شارع الشعراوي، بداية من الطريق الرئيسي للمدينة، وذلك بهدف تخفيف الكثافات المرورية وتحسين مداخل ومخارج الأحياء السكنية.



وفي السياق ذاته، تم متابعة أعمال التطوير بالمدخل الرئيسي لمدينة حدائق العاشر من رضمان من طريق بلبيس حتى حي ٢٨( الفيروز)، حيث تشمل الأعمال الجارية تطوير المدخل والبوابة الرئيسية، وأعمال الرصف، وأعمال التشجير والزراعة، والكهرباء والإنارة.