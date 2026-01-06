قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
أسامة ربيع: زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات البحرية والتوسع لتلبية السوق المحلي وفتح أسواق التصدير
اقتصاد

استكمال تنفيذ وتطوير الطرق والمداخل بمدن الفيوم الجديدة والعبور وحدائق العاشر من رمضان

جانب من أعمال التطوير
جانب من أعمال التطوير

 استأنفت أعمال رصف وتشغيل المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم الأم، بجانب الانتهاء من تنفيذ الميدان والدلتا المقابلة له، واستكمال أعمال الإنارة، بالتزامن مع خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمختلف قطاعات المدينة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها المدن الجديدة.


وفي مدينة العبور، جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بالحي الخامس، ضمن خطة تحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، كما يتم تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل عرض شارع (112) بالمنطقة الصناعية الأولى، في إطار دعم حركة النقل وخدمة الأنشطة الصناعية والاستثمارية، بجانب مواصلة أعمال استكمال الأسفلت ورصف شوارع بالمنطقة الصناعية (ب & ج)، ضمن أعمال التطوير الشامل لشبكة الطرق بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى استكمال  أعمال الطبقة الأسفلتية الخاصة بتوسعة مدخل الحي الثاني في اتجاه شارع الشعراوي، بداية من الطريق الرئيسي للمدينة، وذلك بهدف تخفيف الكثافات المرورية وتحسين مداخل ومخارج الأحياء السكنية.


وفي السياق ذاته، تم متابعة أعمال التطوير بالمدخل الرئيسي لمدينة حدائق العاشر من رضمان من طريق بلبيس حتى حي ٢٨( الفيروز)، حيث تشمل الأعمال الجارية  تطوير المدخل والبوابة الرئيسية، وأعمال الرصف، وأعمال التشجير والزراعة، والكهرباء والإنارة.

العبور الفيوم الجديدة المدن الجديدة المجتمعات العمرانية الأحياء السكنية حدائق العاشر

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

