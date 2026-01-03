قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق يتفقد أعمال الإسكان الأخضر بحدائق العاشر

آية الجارحي

قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بزيارة تفقدية إلى مدينة حدائق العاشر لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان الأخضر، 

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتطوير مشروعات الإسكان والمرافق.

يرافقه المهندس عبد الرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة.

 وذلك ضمن خطة الهيئة لتعزيز جودة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية.


وكان في استقبالهم المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، والمهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة حدائق العاشر، إلى جانب قيادات الجهاز المعنية، حيث استعرضوا خلال الجولة أبرز الأعمال المنفذة والخطط المستقبلية للمشروع.


وتضمنت الزيارة تفقد أعمال المرافق والكهرباء والطرق، في مشروع الإسكان الأخضر الذي يضم ١٠٩ عمارات سكنية بإجمالي ٢١٣٠ وحدة، بمساحات ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، مع متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ للتأكد من الالتزام بالمواصفات الهندسية ومعايير الجودة المتعارف عليها.


كما شملت الجولة استعراض الموقف التنفيذي لشبكات المرافق والكهرباء وأعمال الطرق، مع التركيز على معالجة أي ملاحظات فنية فورًا، وتذليل العقبات لضمان استمرار العمل بكفاءة. وأكدت القيادة خلال الجولة على أهمية تسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد وبأعلى مستوى من الجودة، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين ويعكس التزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتطوير المدن الجديدة وفق خطط متكاملة ومستدامة.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن مثل هذه الجولات الميدانية تعد جزءًا من منظومة متابعة شاملة لجميع المشروعات السكنية والمرافق الحيوية بالمدن الجديدة، لضمان التنسيق الكامل بين الهيئة وأجهزة المدن، وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات بما يخدم المواطنين ويسهم في تحسين جودة الحياة.

