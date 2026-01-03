قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جولات ميدانية مكثفة لتعزيز كفاءة المرافق الحيوية بحدائق العاصمة

جانب من الجولات
جانب من الجولات

أجرى المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولة ميدانية موسعة لمتابعة خطة التطوير الشاملة لمواقع العمارات السكنية بالإعلان العاشر بمختلف مناطق المدينة، والوقوف على مستوى الأداء التنفيذي وجودة الأعمال على أرض الواقع، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار النهج الميداني اليومي والحرص على المتابعة المباشرة لجميع المشروعات الخدمية والتنموية، لتحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

تركزت أعمال المتابعة الميدانية لرئيس الجهاز على عدة محاور استراتيجية تُشكل عصب الخدمات اليومية للمواطنين، حيث تم الفحص الدقيق لسير العمل بخطة التطوير الشاملة، والتي تتضمن رفع كفاءة المسطحات الخضراء ومتابعة أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة.

وخلال جولته، تفقد رئيس الجهاز حالة الشوارع الداخلية ومستوى النظافة العامة وأعمال الصيانة الدورية.

ووجه بضرورة الإسراع في رفع المخلفات والأتربة، وزيادة معدلات العمل، مع تكثيف ورديات النظافة اليومية، لضمان الحفاظ على المظهر العام والانضباط البيئي.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من فرق ومعدات النظافة لرفع كفاءة الشوارع والمداخل والممرات، وتنفيذ أعمال النظافة الشاملة بالمناطق ذات الكثافات العالية، في إطار خطة الجهاز لتحسين مستوى النظافة بجميع الأحياء.

كما تابع حالة أعمدة وشبكات الإنارة، ووجه بمراجعتها فنيا والتأكد من سلامتها وتأمينها، مع سرعة إصلاح أي أعطال، وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية لضمان كفاءة الإنارة بالمحاور والميادين.

كما تضمنت جولته متابعة أعمال العناية بالمسطحات الخضراء، مشددًا على أهمية الالتزام بخطط الري المنتظم، وأعمال التقليم والتهذيب للأشجار والنخيل، ورفع كفاءة المناطق المزروعة، مؤكدًا أن أعمال الزراعة والتجميل والنظافة تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري اللائق بالمدينة، إلى جانب استكمال أعمال الإنترلوك.

وفيما يخص ملف المرافق، تابع  أعمال شبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة والرصد المبكر لأي ملاحظات فنية، والتعامل الفوري معها بالتنسيق بين الإدارات المختصة، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثر المواطنين.

وأكد المهندس أحمد العربي، خلال الجولة، أن هذه المتابعات الميدانية المتكررة ليست للعرض، بل للعمل، وأشار إلى أن الجهاز يعمل كفريق واحد متناغم، تحت مظلة التوجيه الوزاري المباشر، بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لأداء الشركات المنفذة لأعمال النظافة والزراعة والصيانة، لضمان بيئة نظيفة وآمنة ومظهر حضاري يليق بسكان ومدينة حدائق العاصمة.

