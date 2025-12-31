قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإٍسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات في 5 مدن جديدة بالصعيد.. صور

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السكنية والمرافق وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدن ملوي والمنيا الجديدتين، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة.

واكد على أهمية تكثيف الأعمال بالمشروعات التنموية بمدن الصعيد الجديدة، والجاري تنفيذها ضمن رؤية متكاملة للدولة المصرية تستهدف توفير الحياة الكريمة لأهالينا بالجنوب.


وشملت المشروعات الجاري تنفيذها، وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، و"جنة"، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية بها وتشمل المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، ومشروعات ترفيق قطع الأراضى والطرق.


وشدد وزير الإسكان على ضرورة التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة وأجهزة الإشراف على المشروعات لتلافي أي ملاحظات، وسرعة التنفيذ وإنجاز الأعمال وفق البرامج الزمنية التي تم تقديمها، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، بما يحقق رؤية وزارة الإسكان في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري.


وفي هذا الإطار، تم مواصلة تكثيف الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة، ومنها وحدات" سكن كل المصريين"، بما يشمل البنود المتبقية بكل عمارات المشروع، ومراجعة المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المعتمد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وكذا مشروع مبنى الوحدة الصحية، نظرًا لأهمية المشروع في تقديم الخدمات الصحية للمنتقلين للسكن بالمدينة، بالإضافة إلى نقطة الإسعاف الجاري تنفيذها.

كما تم التأكيد على دفع أعمال المرافق بملوي الجديدة، والتي تضمنت مشروع مرافق الطرق والصرف الصحي والمياه لمشروعات (480 فدانا – 400 فدانا)، إلى جانب مشروع مرافق منطقة الإسكان الاجتماعي والمناطق الخدمية، مع إعطاء أولوية خاصة للطرق المؤدية إلى مشروع "سكن لكل المصريين"، وأعمال تنسيق المواقع المحيطة بالمشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وكذا مبنى موزع الكهرباء ضمن مشروع أعمال الكهرباء للمرحلة العاجلة للمدينة، تمهيدًا لإطلاق التيار الكهربائي في أسرع وقت، بجانب مشروع "جنة"، متضمناً أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع، تمهيدًا لاستكمال أعمال الزراعة بالمشروع.


وفي مدينة المنيا الجديدة، شملت المشروعات الجاري تنفيذها أعمال ربط خط المياه الجاري تنفيذه بمنطقة الـ840 فدانا، بهدف تدعيم وتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب بالمنطقة، وأعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة المنحة الإماراتية، لاستكمال تطوير المنطقة بشكل متكامل.


كما واصل جهاز مدينة قنا الجديدة، تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية بالمدينة للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة، حيث يجري حاليًا استبدال الطبقات الأسفلتية بساحات الانتظار والجزر الوسطى باستخدام بلاطات الإنترلوك، وفقًا للمعايير الحديثة التي تضمن سهولة الصيانة مستقبلاً، وتحقق كفاءة اقتصادية وبيئية، بما يدعم استدامة المرافق لفترات زمنية أطول.
بدورهم، تفقد مسئولو جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، سير العمل بمشروع وحدات «سكن لكل المصريين»، والتي شملت أعمال التشطيبات الجارية، وتركيب الأرضيات إنترلوك، والأبواب، وأعمال الدهانات الداخلية، والألوميتال، وذلك للوقوف على مستوى التنفيذ وجودة الأعمال.


وأوضح مسئولو الجهاز، أن مشروع إنشاء عمارات «سكن لكل المصريين» يقع بمنطقة 735 فدانا – مجاورة رقم (36)، ويضم إجمالي 1356 وحدة سكنية موزعة على 54 عمارة، منها عدد 49 عمارة مخصصة لمشروع "سكن لكل المصريين"، بمساحة 90م² للوحدة كاملة التشطيب، بالإضافة إلى عدد 5 عمارات بمساحة 75 م² للوحدة.


كما تفقد مسئولو جهاز مدينة أسيوط الجديدة،  سير الأعمال بمشروعات الإسكان بالمدينة، ومنها  مشروع "ديارنا"، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، مع الإسراع بمعدلات التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.

الإسكان المجتمعات العمرانية ملوي المنيا قنا سوهاج أسيوط ديارنا سكن لكل المصريين

