قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
أبو شقة يكشف لـ صدى البلد موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مياه الجيزة تبحث مع يونيسف مصر تعزيز التعاون في التوعية ورفع كفاءة المرافق

جانب من المباحثات
جانب من المباحثات
آية الجارحي

اجتمع المهندس محمد حفناوي رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مع الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة يونيسف مصر، والمهندسة رشا مرزوق، مسؤولة برنامج المياه باليونيسف، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون السابق مع اليونسيف لقطاع المعامل، إلى جانب التعاون في مجالات التوعية المجتمعية، واوجه التعاون المستقبلي لرفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدارس والوحدات الصحية، مع التركيز على نشر ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك بين مختلف الفئات العمرية.

كما تم خلال اللقاء عرض ومناقشة فكرة برنامج القرض الدوار لتوصيل الوصلات المنزلية لمياه الشرب أو الصرف الصحي، وفقًا لمعايير دقيقة لاختيار الأسر الأكثر احتياجًا، استنادًا إلى بحوث الحالة التي تُجريها إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، وبما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض ومناقشة أداء إدارات الإعلام والتوعية، وخدمة العملاء، والخط الساخن، والمشاركة المجتمعية، وقياس مدى التفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومة التواصل مع الجمهور، وتحسين كفاءة التعامل مع البلاغات بما يضمن رفع مستوى رضا المواطنين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين كفاءة الخدمات، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف رئيس مياه الشرب بالجيزة أن المكون المجتمعي يُعد أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل، لما له من دور فعّال في نقل الرسائل التوعوية إلى المواطنين، وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، بما ينعكس إيجاباً على استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة.

ووجّه المهندس محمد حفناوي بدراسة مقترح القرض الدوار بشكل تفصيلي، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة آليات التطبيق والتوسع فيه، مؤكدًا أهمية الشراكة مع منظمة يونيسف في دعم جهود التوعية وتحسين الخدمات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية التركيز على رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لدعم الاستدامة وتحسين جودة الخدمات.

حضر الاجتماع محمد صلاح، مدير عام التوعية والإعلام وخدمة العملاء بالشركة القابضة، إلى جانب مديري إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية، والخط الساخن، وخدمة العملاء بالشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالجيزة، حيث ناقش الأستاذ محمد صلاح مجالات العمل وخطط العام القادم، وأوجه التطوير المستهدفة في منظومة التوعية والإعلام وخدمة العملاء، لافتاً إلى أن التنسيق بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة ومنظمة اليونيسيف يسهم في توحيد الرسائل التوعوية وضمان وصولها بشكل مبسط وفعال إلى المواطنين، مؤكداً أن المكون المجتمعي يلعب دوراً محورياً في تنفيذ برامج التوعية وترسيخ السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

كما شملت الزيارة تفقد المركز الإعلامي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حيث تم الاطلاع على آليات العمل الحالية، ومناقشة سبل تطويره ورفع كفاءته، بما يدعم منظومة التواصل المؤسسي، ويعزز قدرات الشركة في مجال الإعلام والتوعية، وتوظيف الأدوات الرقمية الحديثة في نقل الرسائل التوعوية والتفاعل الفعّال مع المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الشركة القابضة في تطوير الأداء الإعلامي.

مياه الشرب الصرف الصحي بالجيزة رنامج المياه والإصحاح البيئي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

الدكتور علي الغمراوي

الغمراوي: المصري القديم أول من رسخ لصناعة الأدوية

البنك الاهلى

البنك الأهلي يوسع نطاقه بـ700 خطوة نحو الشمول.. تفاصيل

وزير الاتصالات

الاتصالات توقع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات صحية رقمية بالمناطق الحدودية والنائية

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد