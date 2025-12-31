مياه الجيزة تبحث مع يونيسف مصر تعزيز التعاون في التوعية ورفع كفاءة المرافق

اجتمع المهندس محمد حفناوي رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مع الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة يونيسف مصر، والمهندسة رشا مرزوق، مسؤولة برنامج المياه باليونيسف، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون السابق مع اليونسيف لقطاع المعامل، إلى جانب التعاون في مجالات التوعية المجتمعية، واوجه التعاون المستقبلي لرفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدارس والوحدات الصحية، مع التركيز على نشر ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك بين مختلف الفئات العمرية.

كما تم خلال اللقاء عرض ومناقشة فكرة برنامج القرض الدوار لتوصيل الوصلات المنزلية لمياه الشرب أو الصرف الصحي، وفقًا لمعايير دقيقة لاختيار الأسر الأكثر احتياجًا، استنادًا إلى بحوث الحالة التي تُجريها إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، وبما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض ومناقشة أداء إدارات الإعلام والتوعية، وخدمة العملاء، والخط الساخن، والمشاركة المجتمعية، وقياس مدى التفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومة التواصل مع الجمهور، وتحسين كفاءة التعامل مع البلاغات بما يضمن رفع مستوى رضا المواطنين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين كفاءة الخدمات، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف رئيس مياه الشرب بالجيزة أن المكون المجتمعي يُعد أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل، لما له من دور فعّال في نقل الرسائل التوعوية إلى المواطنين، وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، بما ينعكس إيجاباً على استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة.

ووجّه المهندس محمد حفناوي بدراسة مقترح القرض الدوار بشكل تفصيلي، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة آليات التطبيق والتوسع فيه، مؤكدًا أهمية الشراكة مع منظمة يونيسف في دعم جهود التوعية وتحسين الخدمات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية التركيز على رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لدعم الاستدامة وتحسين جودة الخدمات.

حضر الاجتماع محمد صلاح، مدير عام التوعية والإعلام وخدمة العملاء بالشركة القابضة، إلى جانب مديري إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية، والخط الساخن، وخدمة العملاء بالشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالجيزة، حيث ناقش الأستاذ محمد صلاح مجالات العمل وخطط العام القادم، وأوجه التطوير المستهدفة في منظومة التوعية والإعلام وخدمة العملاء، لافتاً إلى أن التنسيق بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة ومنظمة اليونيسيف يسهم في توحيد الرسائل التوعوية وضمان وصولها بشكل مبسط وفعال إلى المواطنين، مؤكداً أن المكون المجتمعي يلعب دوراً محورياً في تنفيذ برامج التوعية وترسيخ السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

كما شملت الزيارة تفقد المركز الإعلامي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حيث تم الاطلاع على آليات العمل الحالية، ومناقشة سبل تطويره ورفع كفاءته، بما يدعم منظومة التواصل المؤسسي، ويعزز قدرات الشركة في مجال الإعلام والتوعية، وتوظيف الأدوات الرقمية الحديثة في نقل الرسائل التوعوية والتفاعل الفعّال مع المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الشركة القابضة في تطوير الأداء الإعلامي.