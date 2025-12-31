رئيس الشركة القابضة يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز الشهداء ..صور

استقبل المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة القابضة، لمتابعة المشروعات التي تُنفذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بقرية دراجيل بمركز الشهداء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية .

وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات “حياة كريمة”، ووجه القائمين على التنفيذ بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المكثفة ودفع معدلات العمل لتحقيق الاستفادة القصوى ، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأضاف أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة داخل القرى، بما يسهم في إحداث تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

وفي ختام الجولة، تفقد رئيس الشركة القابضة محطة مياه شبين الكوم البحارى علي مساحة 10 أفدنة بطاقة تصميمية 68 ألف م3/يوم وتخدم مدينة شبين الكوم وبعض القري التابعة.