قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: حصول العلمين الجديدة على الأيزو إنجاز لمدن الجيل الرابع

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات
شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات
آية الجارحي

أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحقيق جهاز مدينة العلمين الجديدة إنجازًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمدن الجيل الرابع، بحصوله على شهادة الأيزو الدولية في إدارة الأزمات والمخاطر والجودة، ليصبح أول جهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية ينال هذا الاعتماد الدولي المرموق.

وأضاف وزير الإسكان أن هذا الإنجاز تتويجًا لجهود مؤسسية مكثفة، وتطبيق منظومة عمل متكاملة تعتمد على أعلى معايير الجودة والكفاءة والحوكمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في نظم الإدارة الحديثة، ويعكس حجم التطوير الشامل الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة على المستويين الإداري والخدمي، بالتوازي مع النهضة العمرانية والتنموية غير المسبوقة.

ومن جانبه أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية أن الحصول على شهادة الأيزو الدولية يُعد خطوة فارقة في مسيرة الجهاز، ويجسد إلتزامه الكامل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأزمات والمخاطر، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يحقق أعلى معدلات الانضباط والشفافية والإستدامة.

وأضاف أن هذا الإعتماد الدولي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة ووزارة الإسكان بالإرتقاء بمنظومة العمل داخل أجهزة المدن الجديدة، وتحويلها إلى مؤسسات إحترافية تُدار وفق نظم حديثة قادرة على مواكبة حجم المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن منح شهادات الأيزو تم من خلال شركة Future Better، إحدى الجهات المتخصصة في نظم الجودة والإعتماد الدولي، وذلك بعد إستيفاء الجهاز لكافة المعايير والإشتراطات المطلوبة، والحصول على شهادات ( Iso 22301:2019  ،Iso 22361:2022  ، Iso 50001  ) الخاصة بإدارة الأزمات والمخاطر وترشيد الطاقه  وهو ما يعكس الجاهزية المؤسسية العالية للجهاز، وقدرته على التعامل الإحترافي مع مختلف الأزمات والتحديات وفقًا لأحدث النظم العالمية.

جهاز مدينة العلمين الجديدة الإسكان المجتمعات العمرانية الأيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

توقيع عقد مدينة الصحفيين

النقابة توقع عقد إنشاء “مدينة الصحفيين” بأكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات

جانب من المراكز المغلقة

خالفت الاشتراطات الصحية والقانونية.. الصحة: إغلاق 15 مركزا غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة

وزير الطيران المدني

وزير الطيران: حصدنا خلال عام 2025 ثمرة جهود وعطاء مستمر من العاملين بالقطاع

بالصور

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد