قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع ميدانيًا مشروعات المرافق والخدمات بالعبور الجديدة

استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ونوابه، وفدًا رفيع المستوى من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ضم الوفد المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، و المهندس عبد الرؤوف الغيطي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، و المهندس هيثم حمادي معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق.

ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن الجديدة.

وعُقد اجتماع موسع لاستعراض الموقف التنفيذي الراهن لمشروعات المرافق والخدمات بالمدينة، حيث تم تقديم عرض تفصيلي لخطط التنفيذ للمشروعات الجارية وأيضا رفع كفاءة منظومة المرافق، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للتسليم، بما يضمن جاهزية الوحدات والأراضي للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

وعقب الاجتماع،قام السيد المهندس أحمد عمران ومرافقيه بمصاحبة رئيس الجهاز و النواب و المعاونون و مديري الإدارات التنفيذية و ممثلي شركات التنفيذ و الاستشاريين بجولة ميدانية موسعة، استهلها بتفقد الخزان الاستراتيجي للمياه بمدينة العبور الجديدة بسعة 10,000 متر مكعب، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على ضمان توفير كميات مياه مستقرة وكافية لخدمة مختلف أحياء المدينة. وخلال الجولة.

اطّلع على منظومة التشغيل وأعمال الصيانة الجارية بالخزان، مؤكدًا دوره الحيوي في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الخدمة المائية، مع التشديد على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات الأداء والالتزام بكافة معايير السلامة والجودة، بما يضمن استمرار كفاءة التشغيل بشكل فعّال على مدار الساعة.

وكانت المحطة التالية من الجولة تفقد مشروع ترفيق المرحلة السادسة للإسكان، و الذي يضم 125 عمارة بإجمالي نحو 3000 وحدة سكنية، حيث تابعوا نسب الإنجاز الفعلية وموقف تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، واطلعوا على تقدم أعمال المرافق العامة.

وأكد ضرورة سرعة الانتهاء من الوصلات الداخلية والخارجية، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان جاهزية المشروعات للتسليم في التوقيتات المحددة

كما شملت الجولة ايضاً تفقد مشروعات الأراضي المضافة، حيث أجرى زيارة ميدانية موسعة للمجاورات (2، 3، 4، 5، 7، 10) بالحي 17 بمنطقة القادسية سابقاً ، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق العامة، والتي تشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، وأعمال الفرمة، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية ومعدلات التقدم في التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من سير الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة والمواصفات الفنية المقررة.

وفي ختام الجولة التفقدية، وجّه نائب رئيس الهيئة بضرورة تكثيف الجهود لتسريع وتيرة التنفيذ واستكمال المشروعات وفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة للجهاز، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إنجاز ملف التقنين ضمن الجداول الزمنية المحددة، باعتباره أحد الملفات المحورية التي توليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أولوية قصوى.

أكدت قيادات الهيئة أن المضي قدمًا في استكمال مشروعات التطوير وتسليمها وفق آليات واضحة وبرامج زمنية محددة، وبأقصى درجات الشفافية، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية ، وتحسين مستوى جودة الحياة داخل المدينة، بما يعزز بناء نموذج حضري متكامل ومستدام يتماشى مع رؤية الدولة للتوسع العمراني الحديث.