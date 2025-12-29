قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث تاريخي.. الأزهر يسجل المصحف الشريف بالقراءات العشر لأول مرة
لافروف: سنراجع موقفنا التفاوضي مع أوكرانيا بعد استهداف مقر إقامة بوتين
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس العبور الجديدة يجتمع بأعضاء جمعية العدلية لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد اليوم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا بمقر الجهاز مع ممثلي مجلس إدارة جمعية العدلية وعدد من أعضائها.

في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسريع وتيرة العمل بملفات تقنين الأوضاع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض وشرح الآليات والقواعد والضوابط المنظمة لإجراءات التقنين، وذلك تمهيدًا لإنجاز ملف توفيق أوضاع جمعية العدلية وفقًا للأطر القانونية المعتمدة.

 كما تم التأكيد على ضرورة قيام الجمعية بتحديث بيانات الأعضاء في أقرب وقت، لبدء دراسة موقف توفيق الأوضاع، تمهيدًا للعرض على لجنة توفيق الأوضاع المختصة لإعمال شئونها طبقًا للقواعد والضوابط المحددة.

وعلى صعيد آخر، قام المهندس محمود مراد بجولة تفقدية شملت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمركز التكنولوجي للتقنين، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للجمهور، والاطمئنان على سرعة الاستجابة لاستفسارات المواطنين، والوقوف على أي معوقات قد تعطل تقديم الخدمات.

كما تابع رئيس الجهاز الأداء الوظيفي للعاملين داخل المراكز، مشددًا على حسن معاملة المواطنين، والالتزام بأعلى درجات المهنية والانضباط، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطنين وتسهم في رفع كفاءة منظومة العمل بالجهاز

الإسكان المجتمعات العمرانية العبور الجديدة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

ترشيحاتنا

القمص صرابامون فريد زكي

وفاة القمص صرابامون فريد زكي.. والبابا تواضروس يقدم التعزية للأسقف وكهنة القطاع

بروتوكول تعاون بين نقابة التمريض وإتقان

بروتوكول تعاون بين التمريض و«إتقان» لتطوير منظومة التعليم التمريضي

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

بالصور

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد