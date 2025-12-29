رئيس العبور الجديدة يجتمع بأعضاء جمعية العدلية لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع

عقد اليوم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا بمقر الجهاز مع ممثلي مجلس إدارة جمعية العدلية وعدد من أعضائها.

في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسريع وتيرة العمل بملفات تقنين الأوضاع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض وشرح الآليات والقواعد والضوابط المنظمة لإجراءات التقنين، وذلك تمهيدًا لإنجاز ملف توفيق أوضاع جمعية العدلية وفقًا للأطر القانونية المعتمدة.

كما تم التأكيد على ضرورة قيام الجمعية بتحديث بيانات الأعضاء في أقرب وقت، لبدء دراسة موقف توفيق الأوضاع، تمهيدًا للعرض على لجنة توفيق الأوضاع المختصة لإعمال شئونها طبقًا للقواعد والضوابط المحددة.

وعلى صعيد آخر، قام المهندس محمود مراد بجولة تفقدية شملت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمركز التكنولوجي للتقنين، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للجمهور، والاطمئنان على سرعة الاستجابة لاستفسارات المواطنين، والوقوف على أي معوقات قد تعطل تقديم الخدمات.

كما تابع رئيس الجهاز الأداء الوظيفي للعاملين داخل المراكز، مشددًا على حسن معاملة المواطنين، والالتزام بأعلى درجات المهنية والانضباط، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطنين وتسهم في رفع كفاءة منظومة العمل بالجهاز