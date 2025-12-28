قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رئيس العبور الجديدة يتابع مشروعات الطرق ويعقد اجتماعا موسعا مع شركات الطرق العاملة بالمدينة

آية الجارحي

يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة تكثيف جهوده لمتابعة معدلات التنفيذ والارتقاء بمستوى الأداء بمشروعات الطرق الجارية، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية وجودة التنفيذ.

وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطرق والبنية التحتية، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

حيث ترأس المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا مع شركات الطرق العاملة بالمدينة، وذلك بحضور السادة نواب رئيس الجهاز، والمعاونين، ومديري الإدارات المعنية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الطرق ومناقشة نسب الإنجاز وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الطرق بمحاور R5 بطول يقارب 7.5 كم، ومحور R6 بطول يقارب 11 كم، ومحور R9 بطول يقارب 8.5 كم، مع مناقشة معدلات التنفيذ والمعوقات الفنية، والتأكيد على سرعة تلافي أي ملاحظات والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق بالحي 39 منطقة 2600 فدان سابقًا، والتي تضم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والإسكان الأكثر تميزًا وبيت الوطن، حيث تم الوقوف على نسب الإنجاز الحالية والتأكيد على أهمية الإسراع بالأعمال بما يواكب خطط التنمية المستهدفة.

وشملت المناقشات أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق بالإسكان في الحي 16 والحي 15، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين أعمال الطرق والمرافق المختلفة، والالتزام الكامل بالمواصفات القياسية، بما يحقق كفاءة التشغيل والسلامة المرورية.

وأكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق الكامل بين شركات التنفيذ وإدارات الجهاز المختلفة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تأخير، بما يضمن سرعة الإنجاز وحسن سير العمل مع التأكيد علي المتابعة المستمرة لمشروعات الطرق والبنية التحتية، ضمن خطة متكاملة تستهدف استكمال شبكة الطرق وتهيئة بيئة عمرانية منظمة تخدم المواطنين وتدعم التوسع العمراني بالمدينة.

العبور الجديدة البنية التحتية المجتمعات العمرانية أراضي الإسكان الاجتماعي الإسكان الأكثر

