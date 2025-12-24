رئيس العبور الجديدة يقود جولة موسعة لمتابعة الخدمات ورفع كفاءة المرافق بالأحياء السكنية

تفقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه نوابه ومديرو الإدارات التنفيذية، جولة ميدانية موسعة لمتابعة موقف النظافة وصيانة المسطحات الخضراء وصيانة الطرق والكهرباء والمرافق.

وشملت الجولة تفقد أعمال النظافة والصيانة بالعمارات السكنية في مناطق الحرية والمجد والكرامة، بمنطقة 2600 فدان إلى جانب متابعة أعمال صيانة المسطحات الخضراء وتطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، وذلك في إطار خطة متكاملة لتحسين المظهر الحضاري وتعزيز جودة الحياة بالمدينة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبما يتسق مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق استدامتها.

كما تفقد رئيس الجهاز عمارات الطابع الحديث، التي تضم 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية، حيث اطمأن على مستوى تنفيذ أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، وأعمال النظافة والإنارة، موجّهًا بضرورة استمرار حملات النظافة على مدار اليوم، وتكثيف أعمال رفع المخلفات، مع الاهتمام بتجميل الطرق الرئيسية والفرعية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ونموذجية تعكس الطابع العمراني الحديث لمدينة العبور الجديدة.

وخلال الجولة، أكد المهندس محمود مراد على أهمية المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال النظافة والصيانة والتجميل، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مستوى متميز من النظافة العامة، والاهتمام الدائم بالمسطحات الخضراء، مع تنويع الزراعات وتوزيعها بشكل جمالي متناسق، بما يبرز الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، ويجعلها متنفسًا طبيعيًا يليق بالمواطنين وقاطني العبور الجديدة.