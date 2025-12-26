العبور الجديدة.. خطة عمل لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز الوجه الحضاري للمدينة

يواصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جهوده المكثفة في مختلف القطاعات الخدمية والتنفيذية، من خلال متابعة ميدانية مستمرة وعلى مدار الساعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وتنفيذًا لتعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتكثيف خطط رفع كفاءة الطرق العامة، وتعزيز منظومة النظافة، وصيانة المسطحات الخضراء.

وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز ، أن فرق العمل وشركات الصيانة تعمل بشكل متواصل في مواقع العمل المختلفة، تنفيذًا لخطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومظهر حضاري يليق بسكان المدينة.

وشملت الأعمال الجارية تنفيذ حملات نظافة مكثفة بحي الحرية ومنطقة سكن مصر، إلى جانب أعمال زراعة وتجميل مدخل الحي 14، وزراعة الأشجار بمناطق سكن مصر، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي وبلاعات الأمطار بحي المجد، لضمان كفاءة التشغيل ومنع أي تجمعات للمياه.

وتم تشغيل طبقة الفرمة بطريق الخدمة للخط رقم (10)، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق وتحسين السيولة المرورية.

وأكد رئيس الجهاز أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على تطبيق مبدأ الرقابة والمساءلة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جهة تتقاعس عن أداء مهامها.

وأضاف أن العمل لا يتوقف حتى خلال أيام العطلات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، وحرصًا على تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين،