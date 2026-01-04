قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، ومسئولو القطاع، بجولة تفقدية بمشروع الإسكان الأخضر بمرحلتيه الخامسة والسادسة (سكن لكل المصريين)، لمتابعة سير العمل، يرافقهم مسئولو أجهزة تنمية حدائق العاشر من رمضان، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة.

وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع عجلة العمل وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.


وخلال جولتهم بمدينة حدائق العاشر، تفقد مسئولو الهيئة مشروع الإسكان الأخضر بمبادرة (سكن لكل المصريين) بالمرحلة الخامسة، والتي تضم 109 عمارات سكنية بها وحدات بمساحات 90م² و75م²، بالإضافة إلى المرحلة السادسة التي تضم 258 عمارة سكنية بمساحة 90 م² للوحدة.


وفي مدينة العبور الجديدة، عقد مسئولو الهيئة اجتماعا موسعاً، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والخدمات بالمدينة، حيث تم تقديم عرض تفصيلي لخطط التنفيذ للمشروعات الجارية وأيضاً رفع كفاءة منظومة المرافق، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتسليم المشروعات، بما يضمن جاهزية الوحدات والأراضي للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.


وعقب الاجتماع، قام مسئولو الهيئة وجهاز العبور الجديدة، يرافقهم ممثلو شركات التنفيذ واستشاري المشروعات بجولة ميدانية موسعة، شملت تفقد الخزان الاستراتيجي للمياه بمدينة العبور الجديدة بسعة 10,000 متر مكعب، وتم الاطلاع على منظومة التشغيل وأعمال الصيانة الجارية بالخزان.
ثم تفقد مسئولو الهيئة مشروع ترفيق المرحلة السادسة من "سكن لكل المصريين"، والذي يضم 125 عمارة بها نحو 3000 وحدة سكنية، حيث تابعوا نسب الإنجاز الفعلية وموقف تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، واطَّلعوا على تقدم أعمال المرافق العامة، وتم التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الوصلات الداخلية والخارجية، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان جاهزية المشروعات للتسليم في التوقيتات المحددة.

كما شملت الجولة، تفقد مشروعات الأراضي المضافة بالمجاورات (2، 3، 4، 5، 7، 10) بالحي 17 بمنطقة القادسية سابقاً، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق العامة، والتي تشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق.
وخلال الجولات التفقدية، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتسريع وتيرة التنفيذ واستكمال المشروعات وفق الخطط المعتمدة، مع أهمية الإسراع في إنجاز ملف التقنين بمدينة العبور الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، باعتباره أحد الملفات المحورية التي توليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أولوية قصوى.
كما شدد مسئولو الإسكان على أن الجودة لا تقل أهمية عن سرعة الإنجاز، وأنه لن يتم التهاون مع أي تأخير أو تقصير في تنفيذ المشروعات، مؤكدين أن المتابعة الميدانية الدقيقة والحملات الدورية على مواقع العمل تأتي في إطار أهمية تنفيذ المشروعات القومية بأعلى معايير الجودة، وبما يحقق رؤية الوزارة في إقامة مدن مستدامة توفر حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

سكن لكل المصريين المجتمعات العمرانية حدائق العاشر العاشر من رمضان العبور الجديدة المشروعات القومية المدن الجديدة الإسكان الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

بالصور

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد