مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور

قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، ومسئولو القطاع، بجولة تفقدية بمشروع الإسكان الأخضر بمرحلتيه الخامسة والسادسة (سكن لكل المصريين)، لمتابعة سير العمل، يرافقهم مسئولو أجهزة تنمية حدائق العاشر من رمضان، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة.

وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع عجلة العمل وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.



وخلال جولتهم بمدينة حدائق العاشر، تفقد مسئولو الهيئة مشروع الإسكان الأخضر بمبادرة (سكن لكل المصريين) بالمرحلة الخامسة، والتي تضم 109 عمارات سكنية بها وحدات بمساحات 90م² و75م²، بالإضافة إلى المرحلة السادسة التي تضم 258 عمارة سكنية بمساحة 90 م² للوحدة.



وفي مدينة العبور الجديدة، عقد مسئولو الهيئة اجتماعا موسعاً، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والخدمات بالمدينة، حيث تم تقديم عرض تفصيلي لخطط التنفيذ للمشروعات الجارية وأيضاً رفع كفاءة منظومة المرافق، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتسليم المشروعات، بما يضمن جاهزية الوحدات والأراضي للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.



وعقب الاجتماع، قام مسئولو الهيئة وجهاز العبور الجديدة، يرافقهم ممثلو شركات التنفيذ واستشاري المشروعات بجولة ميدانية موسعة، شملت تفقد الخزان الاستراتيجي للمياه بمدينة العبور الجديدة بسعة 10,000 متر مكعب، وتم الاطلاع على منظومة التشغيل وأعمال الصيانة الجارية بالخزان.

ثم تفقد مسئولو الهيئة مشروع ترفيق المرحلة السادسة من "سكن لكل المصريين"، والذي يضم 125 عمارة بها نحو 3000 وحدة سكنية، حيث تابعوا نسب الإنجاز الفعلية وموقف تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، واطَّلعوا على تقدم أعمال المرافق العامة، وتم التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الوصلات الداخلية والخارجية، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان جاهزية المشروعات للتسليم في التوقيتات المحددة.

كما شملت الجولة، تفقد مشروعات الأراضي المضافة بالمجاورات (2، 3، 4، 5، 7، 10) بالحي 17 بمنطقة القادسية سابقاً، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق العامة، والتي تشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق.

وخلال الجولات التفقدية، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتسريع وتيرة التنفيذ واستكمال المشروعات وفق الخطط المعتمدة، مع أهمية الإسراع في إنجاز ملف التقنين بمدينة العبور الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، باعتباره أحد الملفات المحورية التي توليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أولوية قصوى.

كما شدد مسئولو الإسكان على أن الجودة لا تقل أهمية عن سرعة الإنجاز، وأنه لن يتم التهاون مع أي تأخير أو تقصير في تنفيذ المشروعات، مؤكدين أن المتابعة الميدانية الدقيقة والحملات الدورية على مواقع العمل تأتي في إطار أهمية تنفيذ المشروعات القومية بأعلى معايير الجودة، وبما يحقق رؤية الوزارة في إقامة مدن مستدامة توفر حياة كريمة وآمنة للمواطنين.