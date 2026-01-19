قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
محافظات

إطلاق حملة إفطار صائم للعام الـ15 استعدادا لـ شهر رمضان 2026

محافظ القاهرة ووزيرة التضامن
محافظ القاهرة ووزيرة التضامن
مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إطلاق مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي حملة "إفطار صائم" للعام ١٥ على التوالي ، بهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً في جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان.

شهد الحفل هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الإقتصادية، والمهندس عادل النجار  محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان،  واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،  واللواء محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي ، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع كافة جهات الدولة والمجتمع المدنى .

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة ، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان، والتخفيف عن كاهلهم ، مضيفًا أن حملة "إفطار صائم" تعد مبادرةً تجسد قيم التكافل الاجتماعي والتراحم التي يتحلى بها الشعب المصري، وتسعى إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأسر خلال الشهر الكريم .

وأكد محافظ القاهرة أن العمل الأهلى مسئولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع المجتمع المدنى والأحزاب باعتبارهم شركاء فى التنمية.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسة مصر الخير كأحد النماذج المتميزة للتكافل الاجتماعي في مصر، مؤكدًا وجود تعاون بين مصر الخير ، ومحافظة القاهرة بشكل مستمر لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
BMW iX3 M
مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards
يسرا
