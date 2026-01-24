قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

أحمد سعيد

ينتظر المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول شهر رمضان 2026 بقلوب يملؤها أصوات تلاوة القرآن الكريم أثناء أداء صلاة التراويح في المساجد، لذا يحرص كثيرون على معرفة موعد أول يوم من رمضان 2026 في مصر.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن يوم الثلاثاء الماضي 20 يناير هو أول أيام شهر شعبان، ومنذ ذلك الحين بدأ العد التنازلي على بداية موعد شهر رمضان المبارك، وفي السطور التالية نعرض موعد شهر رمضان 2026.

موعد أول يوم من رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

وطبقًا لما أظهرته الحسابات الفلكية الأولية، فإن موعد أول يوم من رمضان 2026 في مصر سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير، على أن يكون يوم استطلاع الرؤية الشرعية لهلال الشهر مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

ومع اقتراب بداية شهر رمضان يتساءل البعض عن عدد ساعات الصيام في أول يوم من رمضان 2026، ووفقا لموقع هيئة المساحة ووفقًا لموقع هيئة المساحة المصرية سيكون موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان بالقاهرة وعدد من المحافظات كالآتي:

  • القاهرة: 5:05 ص 
  • الإسكندرية: 5:11 ص 
  • أسوان: 4:57 ص
  • مطروح: 5:21 ص 
  • الغردقة: 4:54 ص 
  • شرم الشيخ: 4:53 ص

موعد أذان المغرب أول يوم من شهر رمضان 2026

وأما عن موعد أذان المغرب في أول يوم من شهر رمضان في أول أيام رمضان بالقاهرة وعدد من المحافظات على النحو التالي:

  • القاهرة: 5:46 م 
  • الإسكندرية: 5:50 م 
  • أسوان: 5:45 م 
  • مطروح: 6:00 م 
  • الغردقة: 5:38 م
  • شرم الشيخ: 5:36 م

وبالتالي سيكون عدد ساعات الصيام في القاهرة قرابة 12 ساعة و41 دقيقة، ولكن تختلف عدد ساعات الصيام من محافظة لأخرى، ويمكن حساب عدد ساعات الصيام عبر طرح توقيت أذان الفجر من توقيت أذان المغرب وفقًا لكل محافظة.

دعاء استقبال رمضان 

يستحب في دعاء استقبال شهر رمضان كامل أن نقول: اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.
-اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.
-اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.
-اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.


- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
-اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر.


ويستحب أن يقال في دعاء دخول شهر رمضان اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا..اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.

دعاء أول يوم من رمضان 2026  

 اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنا يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّا نسألك رضاك والجنّة ونعوذ بك من النّار، اللهمّ إنّا نعوذ بك من غضبك وسخطك، اللهمّ إنّا نعوذ بك من شرور الدنيا، ونلوذ إليك من مصاعب الحياة، فاكفِنا وارزقنا راحة البال يا أرحم الرّاحمين.

 اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ بلّغنا رمضان ونحن ننعمُ بالأمنِ والأمان، والسّلامة والإسلام.

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ أعِدهُ علينا أعواماً عديدة وأزمنةٍ مديدة، اللهمّ اجعلنا فيه من الزّاهدين، اللهمّ اجعلنا فيه من المتصدّقين، اللهمّ اجعلنا فيه من القائمين المستغفرين.

 اللهم بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، يا رب أهلّ هلاله علينا بالأمن، والخير، والسلامة، اللهمّ سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا، وتقبّله منّا يا رب العالمين.

شهر رمضان 2026 شهر رمضان موعد أول يوم من رمضان 2026 موعد أول يوم من رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام موعد أول يوم من رمضان رمضان 2026 رمضان 2026 في مصر عدد ساعات الصيام ساعات الصيام أول يوم في رمضان أول يوم في رمضان

