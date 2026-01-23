دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيماء جمال

دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. تحل علينا اليوم أول جمعة من شهر شعبان المعظم، لذلك يرغب الكثير فى معرفة دعاء جامع لكل خير يرددوه فى هذا اليوم المبارك .. وفى السطور القادمة سوف نذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء الجمعة الأولى من شعبان

اللَّهُمَّ فى هذا اليوم المبارك لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا كَرْبًا إِلَّا نَفَّسْتَهُ، وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ، وَلَا مَيِّتًا إِلَّا رَحِمْتَهُ، وَلَا عَدُوًّا لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ إِلَّا خَذَلْتَهُ، وَلَا طَاغِيَةً إِلَّا قَصَمْتَهُ، وَلَا عَسِيرًا إِلَّا يَسَّرْتَهُ، وَلَا بَاطِلًا إِلَّا دَحَرْتَهُ، وَلَا دَاعِيًا إِلَى هُدَاكَ إِلَّا سَدَّدْتَهُ وَأَعَنْتَهُ، وَلَا مُحْتَسِبًا إِلَّا وَفَّقْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًى وَلَنَا فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا أَعَنْتَنَا عَلَى قَضَائِهَا، وَيَسَّرْتَهَا لَنَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللهم اغفر ذنوبنا، وطهِّر قلوبنا وزيِّنها بحلاوة ذِكرك، ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين.

اللهم فرِّج همَّنا واشرح صدورنا وأنزل الراحةَ والسكينة على قلوبنا ووفِّقنا إلى ما يرضيك عنَّا يا ربَّ العالمين.

اللهم بحق يوم الجمعة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك

دعاء أول جمعة من شعبان 

اللهم إنّي أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك، اللهم إنّي أسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشعا، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظّم فيما عندك رغبته.

اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، وصلّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله.

اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غالٍ، ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ونحن في أحسن حال، وأعنّا على صيامه وقيامه يا رب العالمين.

اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم، فرّج عني ما أمسيت فيه وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله. اللهم اجعل هذا الشهر بداية خير، وبارك لنا في أيامه ولياليه، آمين.

اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه من فضلك ورحمتك، واجعلنا من أهل الجنة بغير حساب، آمين.دعاء شهر شعبان

  • "اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فراق غالٍ، ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين."
  • "اللهم إن هذا هلال شهر شعبان وقد ورد وأنت أعلم لما فيه من الإحسان، فاجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الأمان والغفران والرضوان."
  • "اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، واقبل عليّ إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينًا متضرعًا راجيًا لما لديك."
  • "إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني، إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك."
  • “اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى والفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.”
