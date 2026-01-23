دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. احرص عليه بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس

دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. يوافق اليوم الجمعة الأولى من شهر شعبان، ذلك الشهر المبارك الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي، ليكون محطة إيمانية مهمة في طريق الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.

ويحرص المسلمون في مثل هذا اليوم على الإكثار من الدعاء، خاصة أن يوم الجمعة له مكانة عظيمة في الإسلام، والدعاء فيه مستحب، لما فيه من ساعة إجابة أوصى النبي باقتناصها .

ومع حلول أول جمعة من شعبان، يردد كثير من المسلمين أدعية جامعة للخير، يسألون فيها الله المغفرة والرحمة وسعة الرزق وقضاء الحوائج، مع التأكيد على أنه لا توجد صيغة محددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء في أول جمعة من شعبان بعينها، إلا أن الدعاء في هذا اليوم المبارك مشروع ومحبب.

دعاء الجمعة الأولى من شعبان

اللهم إنّي أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك، اللهم إنّي أسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشعا، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظّم فيما عندك رغبته.

اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، وصلّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله.

اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غالٍ، ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ونحن في أحسن حال، وأعنّا على صيامه وقيامه يا رب العالمين.

اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم، فرّج عني ما أمسيت فيه وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله. اللهم اجعل هذا الشهر بداية خير، وبارك لنا في أيامه ولياليه، آمين.

اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه من فضلك ورحمتك، واجعلنا من أهل الجنة بغير حساب، آمين.

أدعية شهر شعبان

اللهم في أول جمعة من شعبان، نسألك أن تطهر قلوبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقبل منا صالح الأعمال، وتيسر لنا ما صعب علينا، آمين.

اللهم اجعلنا من الذين يستعدون لرمضان بقلوب طاهرة وأعمال صالحة، اللهم تقبل منا دعاءنا في هذه الساعة المباركة، آمين.

اللهم اجعل أول جمعة في شعبان بداية تحقيق الأماني، واغفر لنا ما مضى من ذنوب، ووفقنا لما تحب وترضى.

اللهمّ إنّي أسألك في هذا الشهر المبارك أن تفيض عليّ من رحماتك، وأن تكلأني برعايتك، وأن تهدِني إلى الطريق المستقيم هدايةً لا أضلّ بعدها أبداً.

اللهمّ في شهر شعبان كن لي وليّاً وناصراً ومُعيناً، اللهمّ إني أرجوك أن تحفظني وتحفظ عائلتي من كلّ سوء، اللهمّ إني استودعتك من أحبّ فلا تريني بهم بأساً يا أرحم الراحمين.

ربِّ أسألك في هذا الشهر الكريم أن توسّع لي في رزقي، وتبارك لي في ذريّتي، وأن تجعل النجاح والتوفيق حليفي في كلّ أموري يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ في شهر شعبان أسألك أن تقرّبني إليك، وتؤنسني في قربك، وأن تجعل عباداتي كلّها خالصةً لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحدٍ فيها شيئاً يا ربّ العالمين.

اللهمّ في هذا الشهر الكريم أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، سمّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي وغمّي.

اللهم بارك لنا في هذا الشهر، ووفقاً لما ترضاه علينا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم سهل الشدائد يا ملين الحديد ومنجز الوعيد إغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بارك لنا في هذا الشهر واجعله شهر اليمني والخير والبركات.

اللهم اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى.