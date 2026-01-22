دعاء اليوم الثالث من شعبان.. يفرج كربك ويقضى حوائجك

دعاء اليوم الثالث من شعبان.. يحل علينا اليوم الثالث من شهر شعبان لذلك كثر البحث عن دعاء اليوم الثالث من شعبان، لذلك سوف نذكر لكم مجموعة من الأدعية التى تفرج كربكم وتقضى حوائجكم.

دعاء اليوم الثالث من شعبان

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، نسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنساً وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، فببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.



اللهم إنا لجأنا إليك لجوء المضطر، وندعوك دعاء من أيقن أنه لا ملجأ منك إلا إليك، فلا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اصرف عنا القلوب الشريرة، واشغلهم بأنفسهم يا أرحم الراحمين، واجعل بأسهم بينهم شديدًا، وألِّف بين قلوبنا، اللهم فرِّق كلمتهم ووحِّد كلمتنا، اللهم أرِنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين، يا حقُّ، يا قهَّار، برحمتك نستغيث، فاغثنا.

اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا، وأتمم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء اليوم الثالث من شعبان مكتوب

"اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن، اللهم اهدى بناتنا وأبنائنا واجعل مصر والعالم العربى والإسلامى فى سلام وأمان".

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

* اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

* اللهم استر عورتي و اقبل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.

* اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي.



دعاء شهر شعبان