الدعاء فيها مستجاب.. موعد ليلة النصف من شعبان 2026

مع بدء شهر شعبان، يترقب المسلمون موعد ليلة النصف من شعبان2026 وهي من أفضل الليالي المباركة التي يستجاب فيها الدعاء ويغفر الله فيها الذنوب ، وبدأ الجميع البحث عن أفضل دعاء ليلة النصف من شعبان استعداداً لإحياء هذه الليلة المباركة .

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

توافق ليلة النصف من شعبان هذا العام من مغرب يوم الاثنين 2 فبراير 2026 (ليلة 14 شعبان)، وحتى فجر يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 (15 شعبان).

وتبدأ الليلة شرعا من غروب الشمس وتستمر حتى شروق فجر اليوم التالي، وهي الليلة التي يحرص فيها المسلمون على القيام والدعاء والاستغفار.

تحظى ليلة النصف من شعبان 2026 بمكانة خاصة عند المسلمين حيث تعد من الليالى المباركة التى تتنزل فيها الرحمات وتكثر فيها المغفرة وترجى فيها إجابة الدعاء.

ويرى عدد من العلماء أن هذه الليلة ارتبطت بأحد أعظم الأحداث فى التاريخ الإسلامى وهو تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد أن ظل المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس قرابة 16 شهرًا عقب الهجرة.

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الحدث فى قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾.

فضل ليلة النصف من شعبان 2026

روى عنه صلى الله عليه وسلم: «يفتح الله الخير فى أربع ليالى: ليلة الأضحى، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة».

عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب».

فضل ليلة النصف من شعبان في الإسلام



-هي ليلة يُكثر فيها العفو والمغفرة من الله لعباده.

-ورد أن الله يطّلع فيها على خلقه فيغفر للمستغفرين.

-يُستحب فيها الإكثار من الدعاء وطلب الرحمة.

-يُنصح بترك الخصومة والحقد، لأن المشاحن يُحرم من المغفرة

اللهم اجعلها ليلة خير ورزق وسعادة ورحمة اللهم لا تخيب لنا فيه أمر ولا تضيق لنا صدر ولا ترد لنا دعاء، اللهم اجعلها ليلة تتبدل فيها ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح وأحلامنا إلى واقع، اللهم بشرني بالخير وبالفرح وبكل ما أريده واحلم به وانتظره منك يارب.

ما هو أفضل دعاء في ليلة النصف من شعبان؟

اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا الا غفرته. ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته. ولا حاجة الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة.

دعاء ليلة النصف من شعبان للشيخ الشعراوي

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

ما هو دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كاملاً؟



اللهمَّ في ليلة النصف من شعبان أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.



اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾[الرعد: 39]. إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.