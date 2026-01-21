قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الدعاء فيها مستجاب.. موعد ليلة النصف من شعبان 2026

موعد ليلة النصف من شعبان
موعد ليلة النصف من شعبان
رشا عوني

مع بدء شهر شعبان، يترقب المسلمون موعد ليلة النصف من شعبان2026 وهي من أفضل الليالي المباركة التي يستجاب فيها الدعاء ويغفر الله فيها الذنوب ، وبدأ الجميع البحث عن أفضل دعاء ليلة النصف من شعبان استعداداً لإحياء هذه الليلة المباركة . 

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

توافق ليلة النصف من شعبان هذا العام من مغرب يوم الاثنين 2 فبراير 2026 (ليلة 14 شعبان)، وحتى فجر يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 (15 شعبان).

وتبدأ الليلة شرعا من غروب الشمس وتستمر حتى شروق فجر اليوم التالي، وهي الليلة التي يحرص فيها المسلمون على القيام والدعاء والاستغفار.

أفضل دعاء ليلة النصف من شعبان لجلب الرزق والفرج العاجل دعاء مستجاب يفتح لك الابواب المغلقة باذن الله
ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان

تحظى ليلة النصف من شعبان 2026 بمكانة خاصة عند المسلمين حيث تعد من الليالى المباركة التى تتنزل فيها الرحمات وتكثر فيها المغفرة وترجى فيها إجابة الدعاء.

ويرى عدد من العلماء أن هذه الليلة ارتبطت بأحد أعظم الأحداث فى التاريخ الإسلامى وهو تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد أن ظل المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس قرابة 16 شهرًا عقب الهجرة.

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الحدث فى قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾.

دعاء ليلة النصف من شعبان للرزق.. ردده الآن | قناة صدى البلد
دعاء ليلة النصف من شعبان

فضل ليلة النصف من شعبان 2026

روى عنه صلى الله عليه وسلم: «يفتح الله الخير فى أربع ليالى: ليلة الأضحى، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة».
عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب».

 

فضل ليلة النصف من شعبان في الإسلام


-هي ليلة يُكثر فيها العفو والمغفرة من الله لعباده.
-ورد أن الله يطّلع فيها على خلقه فيغفر للمستغفرين.
-يُستحب فيها الإكثار من الدعاء وطلب الرحمة.
-يُنصح بترك الخصومة والحقد، لأن المشاحن يُحرم من المغفرة

‫ليلة النصف من شعبان 2024.. موعدها وأفضل الأدعية المستحبة - الأسبوع‬‎
ليلة النصف من شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان

 اللهم اجعلها ليلة خير ورزق وسعادة ورحمة اللهم لا تخيب لنا فيه أمر ولا تضيق لنا صدر ولا ترد لنا دعاء، اللهم اجعلها ليلة تتبدل فيها ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح وأحلامنا إلى واقع، اللهم بشرني بالخير وبالفرح وبكل ما أريده واحلم به وانتظره منك يارب.

ما هو أفضل دعاء في ليلة النصف من شعبان؟

اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا الا غفرته. ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته. ولا حاجة الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة.

دعاء ليلة النصف من شعبان للشيخ الشعراوي

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

ما هو دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كاملاً؟


اللهمَّ في ليلة النصف من شعبان أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.


اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾[الرعد: 39]. إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

موعد ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان ادعية شهر شعبان دعاء ليلة النصف من شعبان شهر شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

ترامب وأردوغان

في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

ترشيحاتنا

بعثة فريق يانج أفريكانز

بعثة فريق يانج أفريكانز تصل القاهرة لملاقاة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

مرموش

ديلي ميل: عودة مرموش قد تعيد مانشستر سيتي لسباق الدوري الإنجليزي

محمد شعبان

محمد شعبان ومسؤولو الاتحاد العالمي للتايكوندو يحاضرون في معسكر الحكام بكولومبيا

بالصور

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد