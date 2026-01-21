قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

3 أعمال تجعلك من الذاكرين في شهر شعبان

شعبان
شعبان
إيمان طلعت

 شهر شعبان واحداً من شهور العام التي يفرح المسلمون بقدومها، فهو شهر يستبشرون معه باقتراب شهر رمضان شهر الصوم والرحمة والغفران، إلا أن هناك خطأ يقع فيه كثير من المسلمين رغم نهي النبي وتحذيره منه يتمثل في الغفلة عن أمر جلل يتمثل في رفع الأعمال.

في النصف من شعبان ترفع أعمال العباد إلى المولى تبارك وتعالى، وهو أمر يتوجب على العباد الاجتهاد في الطاعة لعلها تكون سبباً في تحصيل الدرجات والتخفيف يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون.

وفي التقرير التالي نوضح 3 أعمال من شأنها أن تجعلك من الذاكرين في شعبان، وتذهب عنك خطر الغفلة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم.

3 أعمال تجعلك من الذاكرين في شعبان
1- الصوم : فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كثرة الصوم في شهر شعبان، وقد جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.

2- الصدقة : والإكثار من الصدقة هو أمر عظيم ينتفع به الإنسان بعد رحيله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

والصدقة الجارية: ما يوقف أصله وينتفع بثمرته، أو ما ينتفع به مع بقاء عينه؛ كالعقار والأرَضين، والحيوان والسلاح والنخل والآبار وما أشبه ذلك، ومن أمثلتها : التبرع لبناء مسجدٍ، أو مكتب لتحفيظ القرآن، أو ملجأ للأيتام، أو مستشفًى خيري لعلاج فقراء المسلمين، وما إلى ذلك مما فيه نفعٌ دائمٌ مستمرٌّ فترةً طويلةً.

3- قراءة القرآن: فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ ﴿الم﴾ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» أخرجه الترمذي في "سننه"، وأخرجه الدارمي في "سننه" بلفظ: «تَعَلَّمُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ بِتِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ بِـ﴿الم﴾ [البقرة: 1]، وَلَكِنْ بِأَلِفٍ، وَلَامٍ، وَمِيمٍ، بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ».

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ» ليس المقصود اشتراط قراءته من المصحف لنيل الثواب المذكور، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقرأ من المصحف، ولم يكن المصحف مجموعًا في كتاب واحد بين أيدي الناس في عصر النبوة، ومن الصحابة من كان فاقد البصر أو لا يقرأ ولا يكتب، وإنما المقصود بقوله: «مِنْ كِتَابِ الله» أي: القرآن الكريم؛ سواء كان مكتوبًا في المصاحف أو محفوظًا في الصدور أو غير ذلك، وبالتالي يكون في هذا الحديث الشريف دلالة شاملة توضح ثواب قراءة القرآن من الشاشات الإلكترونية المعاصرة.

قال ملا علي القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1471، ط. دار الفكر): [(... مَنْ قَرَأَ حَرْفًا) أَيْ: قَابِلًا لِلِانْفِصَالِ، أَوِ الْمُرَادُ بِهِ مَثَلًا (مِنْ كِتَابِ اللهِ) أَيِ: الْقُرْآن] اهـ. ويقول الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 236، ط. دار الكتب العلمية): [النظر في المصحف عبادة، والقراءة عبادة] اهـ.

كما يقول الإمام ابن مفلح الحنبلي في "الآداب الشرعية" (2/ 300، ط. عالم الكتب): [قال القاضي: وقد روي في فضل النظر إلى المصحف من غير قراءة أخبار فروى ابن أبي داود بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالنَّظَرُ إلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ» وبإسناده عن الأوزاعي قال: كان يعجبهم النظر في المصحف بعد القراءة هيبة] اهـ.

قراءة القرآن الصدقة الصوم أعمال شهر شعبان شهر شعبان النصف من شعبان

