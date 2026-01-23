دعاء أول جمعة في شعبان.. 6 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك

أول جمعة فى شعبان ، يوم الجمعة ذو رونق خاص فهو يأتي بحالة مليئة بالإيمان والتقوى، و أول جمعة فى شعبان يحرص المسلمين على استغلال هذا اليوم بالتضرع الى الله والدعاء اليه، حيث تعد الجمعة الأولى من شعبان هي يوم استجابة الدعاء، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء أول جمعة فى شعبان .

دعاء أول جمعة فى شعبان

اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

دعاء أول جمعة فى شعبان لقضاء الحوائج

((اللهم اغفر لي وارحمني وارفعنى واجبرنى وعافني وارزقنى واهدني)).

دعاء أول جمعة فى شعبان

((اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار)).

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات أقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا احتسب وعافيني)).

دعاء أول جمعة فى شهر شعبان

( اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا ) .

دعاء أول جمعة فى شعبان مكتوب

اللهم اهدى بناتنا وأبنائنا واجعل مصر والعالم العربى والإسلامى فى سلام وأمان".

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء ، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم اني أسألك ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته ، وعظم فيما عندك رغبته .

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن".