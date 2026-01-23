تحضيرات رمضان بدون تكاليف.. خطوات ذكية لاستقبال الشهر الكريم

مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ الكثير من الأسر في الاستعداد، لكن التحضير لا يعني بالضرورة إنفاق أموال إضافية.

بخطوات بسيطة وتنظيم ذكي، يمكن استقبال رمضان بهدوء وراحة دون تحميل الميزانية أعباء جديدة.



تنظيم المطبخ أولًا

ابدئي بجرد ما هو موجود بالفعل في المطبخ والفريزر، وترتيبه بطريقة تسهّل الاستخدام خلال الصيام، ما يقلل من الشراء العشوائي ويمنع تكرار الأصناف.



التخطيط للوجبات بدل التخزين

وضع قائمة مبدئية لوجبات الأسبوع يساعد على استغلال المتوفر في البيت، ويحد من الإسراف في الأطعمة التي قد لا تُستهلك.

إعادة استخدام الأدوات القديمة.

تجديد أجواء البيت لا يحتاج لشراء زينة جديدة، يمكن إعادة ترتيب الفوانيس القديمة أو استخدام الإضاءة المتوفرة لإضفاء روح رمضانية بسيطة.

تحضير نفسي وروحي مجاني

تنظيم مواعيد النوم، وضع خطة للعبادة وقراءة القرآن، والاتفاق مع أفراد الأسرة على نظام اليوم الرمضاني من أهم التحضيرات التي لا تكلف شيئًا وتُحدث فرقًا كبيرًا.



الاستفادة من بقايا الطعام

إعادة توظيف بقايا الوجبات في أطباق جديدة يقلل الهدر ويوفر الوقت والمجهود خلال أيام الصيام.