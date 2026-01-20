قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أسعار ياميش رمضان 2026.. مفاجأة سارة للمصريين

البهى عمرو

يتابع عدد كبير من المواطنين أسعار ياميش رمضان، خلال هذه الفترة، وتحديدا قبل حلول الشهر الكريم، والجميع يسأل هل الأسعار هذا العام ستكون مستقرة، أم مرتفعة عن العام الماضي.

وكشف محمد الشيخ رئيس شعبة العطارة، آخر الاستعدادات لـ شهر رمضان ووفرة ياميش رمضان 2026، للمواطنين والأسعار المتوقعة.

وقال إن سعر كيلو البلح الذي يأتي من الوادي والواحات وسيوة، سيكون بـ 60 جنيها للمستهلك وأقل من العام الماضي، وأن سعر البلح المستورد سيكون بـ 200 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة العطارة، أن سعر علبة البلح التي تزن 5 كيلو سيكون سعرها للمستهلك 300 جنيه، موضحًا أن أسعار البلح المحلي تعتبر من الأسعار المتوسطة، وهذه الأسعار تعتبر مناسبة للمواطنين، ولا توجد زيادة في الأسعار.

الزبيب المصري الذهبي يسجل 170 جنيه



وتحدث عن الأسعار الموجودة في الأسواق حاليا، وقال إن سعر الزبيب المصري الذهبي يسجل 170 جنيه، وسعر الزبيب السوداني يكون في متناول الجميع.

سعر كيلو جوز الهند

وأوضح أن سعر كيلو جوز الهند يسجل 260 جنيه، وسعر قمر الدين السوري يبدأ من 70 لـ 80 جنيه، وهناك أنواع بـ 45 جنيه، ووصوله في بعض المناطق لـ 150 جنيه، هو أعلى من السعر الحقيقي، لكن هذا يرجع لبيعه في منطقة مميزة.

وأضاف رئيس شعبة العطارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار ياميش رمضان تحدد من خلال وفرة الإنتاج، والعرض والطلب، لكن بشكل عام الأسعار في متناول الجميع، ولا زيادة في الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار ياميش رمضان 2026، مرتبطة بـ كمية المحصول، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البلح، وسعره يسجل 60 جنيها وهناك وفرة في الزبيب، وأن هناك تطورا كبيرا في صناعة الزبيب، وأصبح الزبيب المحلي ينافس العالمي، ونصدر كميات كبيرة منه للخارج، ولذلك نجد الأسعار منخفضة.

ووجه رسالة للمواطنين قائلا:" أي مواطن يجد أن هناك تاجرا يبيع بسعر أعلى من السعر الموجود في جميع المحلات، عليه التوقف عن الشراء".

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

مفتي الجمهورية يستقبل رئيس ديوان الوقف السُّنِّي العراقي لبحث سُبل تعزيز التعاون العلمي والإفتائي

المفتي يستقبل رئيس ديوان الوقف السُّنِّي العراقي لبحث سُبل تعزيز التعاون العلمي والإفتائي

فضل الصيام في شعبان

حقيقة مضاعفة ثواب الصيام في شهر شعبان

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: أخلاقيات العمل ضرورة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

