جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026

يبحث الكثير من المواطنين عن أوقات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان الكريم 2026، للتعرف على مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإمساك، استعداداً لاستقبال الشهر الكريم.
إمساكية شهر رمضان 2026
مواقيت الصلاة يوم 1 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:56 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 5:06 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:33 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:20 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:45 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:03 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 2 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:55 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 5:05 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:32 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:21 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:46 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:04 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 3 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:54 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:31 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:21 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:47 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:04 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 4 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:53 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 5:03 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:30 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:47 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:05 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 5 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:53 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 5:03 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:29 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:48 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:06 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 6 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:52 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 5:02 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:29 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:49 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:06 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 7 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:51 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 5:01 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:28 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:23 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:50 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:07 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 8 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:50 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 5:00 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:26 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:23 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:50 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:08 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 9 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:49 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:59 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:25 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:51 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:08 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 10 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:48 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:58 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:24 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:09 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 11 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:47 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:57 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:23 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 12 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:46 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:56 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:22 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:53 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 13 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:45 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:55 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:21 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:54 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:11 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 14 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:44 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:54 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:20 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 15 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:43 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:53 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:19 مساءً.
ـ موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 16 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:42 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:52 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:18 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:56 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 17 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:40 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:50 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:17 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 18 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:39 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:49 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:16 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 19 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:38 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:15 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:58 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:15 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 20 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:37 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:13 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 21 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:36 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:12 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 22 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:35 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:11 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 6:00 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:17 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 23 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:33 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:10 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 24 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:32 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:09 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 25 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:31 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:08 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:19 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 26 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:30 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:06 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 27 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:29 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:05 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 28 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:27 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:04 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:21 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 29 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:26 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:03 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.
مواقيت الصلاة يوم 30 رمضان 2026
ـ موعد الإمساك: 4:25 صباحًا.
ـ موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.
ـ موعد الشروق: 6:02 صباحًا.
ـ موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.
ـ موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.
ـ موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً.
ـ موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.